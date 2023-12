El PIB de Castilla y León creció un 3,1% en 2022, tercer menor incremento del país

Baleares fue la comunidad autónoma con mayor crecimiento de su PIB en 2022, con un avance del 12,5 por ciento, seguida de Canarias y Madrid, con alzas del 9,7 y del 7,2 por ciento. En el otro extremo, con los incrementos menos acusados, se sitúan Extremadura (+2,1 por ciento) y Castilla-La Mancha (+2,2 por ciento), con Castilla y León en el tercer puesto por la cola con un 3,1 por ciento, tres décimas menos que la media de la UE-27 (3,4 por ciento) y 2,7 puntos menos que la media nacional (5,8 por ciento).

El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León registró el tercer menor incremento de España en 2021, con el 3,1 por ciento frente al 5,8 por ciento de la media nacional. En cifras absolutas, el PIB autonómico alcanzó los 64.226,6 millones de euros, frente a los 59.263,8 millones registrados en el ejercicio anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

El PIB per cápita se situó en la Comunidad en 26.992 euros, por debajo de los 28.162 euros de la media nacional, y muy alejado de los 35.440 de la UE-27. Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2022, con 38.435 euros por habitante. Por detrás, se situaron País Vasco (35.832 euros) y Navarra (33.798 euros). Por su parte, las regiones con menor PIB per cápita fueron Andalucía (con 21.091 euros) y Extremadura (21.343).

Además, los hogares de Castilla y León tuvieron en 2022 una renta disponible por habitante de 16.696 euros, por encima de la media nacional (16.480 euros) y muy lejos de País Vasco (20.865 euros) y Madrid (20.357 euros per cápita).