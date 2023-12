El Club del billón de dólares repleto de pequeños estados paraísos fiscales

En 1970, Estados Unidos se convertía en el primer país del mundo superar la barrera del billón de dólares en su PIB nominal y entrar a formar parte del selecto Club del billón de dólares. Además, según el Fondo Monetario Internacional también es la nación más rica del mundo con un producto interior bruto que alcanza los 27 billones de dólares, lo que implica que solo el país norteamericano abarca el 25,5% de la riqueza global.

Atendiendo a los datos ofrecidos por el FMI, casi todas las economías que figuran en la lista pertenecen a grandes países, y no solo en materia financiera sino también en términos geográficos y de población. Es por eso que llama la atención la aparición de pequeñas naciones como Luxemburgo, Suiza, Qatar, Macao e incluso San Marino, aunque con cierta 'trampa': estos estados se engloban dentro de los países con mayor PIB per cápita del mundo. Y es aquí donde entra en juego la categoría de 'paraíso fiscal'.

Pero antes, y retomando el Club del billón, cabe destacar que España fue el octavo país del mundo en aumentar su PIB hasta el billón de dólares, hito de 2004 y que 20 años después deja a la economía española en la posición número 15 de los países más ricos del mundo, con una cantidad cercana al 1,5 billón de dólares.

Por encima de España, naciones históricamente superiores como Francia (2,9 billones), Reino Unido (3,1 billones), India (3,7), Alemania (4,3), Japón (4,4) y China (19 billones).

Aunque es posible que la clasificación varie según los valores a tener en cuenta: el FMI da por buena su lista de los países más ricos del mundo en base a su PIB pero otros como Global Finance, la revista de economía estadounidense, válida el título según PIB per cápita de los habitantes de cada nación, lo que puede llevar a la confusión de qué país es más rico, si Estados Unidos (según la organización financiera) o Luxemburgo (según la publicación americana).

Ingeniería financiera

Para Global Finance, Luxemburgo es el estado más rico del planeta, pues su PIB per cápita supera los 140.000 dólares, dejando a Estados Unidos en un simple noveno puesto (75.000 dólares per cápita). Entre medias, 9 naciones poco habituadas a ocupar altos puestos en este tipo de listas y que tampoco se consideran países poderosos. A saber, en orden: Singapur (131.000 dólares per cápita), Irlanda (125.000 dólares), Qatar (123.000), Macao (no como país, pero sí como región administrativa especial de China: 86.000), Suiza (85.000), Emirato Árabes Unidos (78.000) y Noruega (77.000).

Sin embargo, algunas, como la propia Luxemburgo o también Suiza, incluso podría ser también el caso de Irlanda, han sido tomadas en cuenta en varias ocasiones como 'paraísos fiscales' debido a sus normativas económicas de las que se aprovechan las grandes compañías, gracias a todo un proceso de ingeniería fiscal que termina usando estos países como vehículo para sus fortunas.

Es por eso que para la publicación World Population estos valores deforman la realidad de las economías de los pequeños estados, ya que «para estos países, una cantidad significativa de lo que se registra como PIB puede ser en realidad dinero que las empresas internacionales están canalizando a través de ese país, en lugar de los ingresos que realmente se quedan allí». Lo cual sería más correcto realizar una lista conforme al PIB nacional de cada país y otro respecto a la Renta Nacional Bruta.

Otro de los aspectos por los que Wolrd no reconoce la lista de Global Finance es porque durante el análisis del PIB renta per cápita no se incluyen a los trabajadores transfronterizos, lo que, en el caso, por ejemplo, de Luxemburgo, deja fuera a más de 200.000 empleados del país que residen en su mayoría en Bélgica, Alemania y Francia. Por eso, y a pesar de que contribuyen de manera activa al crecimiento económico de Luxemburgo, no cuenta para la división del PIB por habitante, lo que resulta una cifra alta y, sobre todo, irreal.