Más de 660 empresas han cambiado Cataluña por Andalucía desde el 1-O

666 empresas han trasladado su sede social desde Cataluña hasta Andalucía desde el 1 de Octubre de 2017, cuando se produjo el referéndum ilegal para intentar forzar el proceso independentista catalán. Son cifras facilitadas por INFORMA D&B (compañía filial de Cesce), que publica periódicamente un Estudio sobre Cambios de Domicilio basado en datos registrales. Los acuerdos firmados ahora entre partidos independentistas con el PSOE prevén medidas para favorecer la vuelta de esas empresas a su lugar de origen.

Al mismo tiempo que esas 666 empresas se trasladaban desde Cataluña a Andalucía, otras 322 hacían el camino inverso y movían su sede social desde la comunidad andaluza a la catalana. El saldo es favorable a Andalucía en 344 empresas en el periodo que va desde octubre de 2017 a octubre de este año.

En 2018, en los meses posteriores a la declaración de independencia, llegaron a producirse 172 traslados desde Cataluña a Andalucía. En 2021 y 2022 también se superaron el centenar de cambios de domicilio favorables a Andalucía.

Estabilidad

El gobierno andaluz presume de estabilidad política y social, reducción de impuestos que la han colocado como la segunda comunidad con fiscalidad más favorable (un logro conseguido precisamente en el periodo 2018-2022) y simplificación administrativa para favorecer la actividad empresarial.

Con estos argumentos, el presidente andaluz Juanma Moreno llegó incluso a lanzar mensajes dirigidos a empresas catalanas, para que contemplaran la posibilidad de una mudanza a Andalucía. "Le digo a los empresarios catalanes: aquí está su tierra. En Cataluña hay impuesto de sucesiones y donaciones. Aquí no. Allí hay impuesto de Patrimonio. Aquí no. Y aquí no nos vamos a independizar nunca, somos orgullosa parte de España".

Según los datos históricos del informe y atendiendo no sólo al balance con Cataluña, sino al total con todas las comunidades, desde 2015 Andalucía registra un saldo negativo de -46 empresas, que se eleva hasta -196 si sólo se atiende al periodo 2018-22.