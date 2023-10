Mexico Infraestructure logra 2.420 millones para la compra a Iberdrola

Mexican Infraestructure Partners (MIP) ha dado el primer paso para pagarle a Iberdrola la venta del 85% de su capacidad de generación en México. La gestora ha lanzado en la Bolsa de México una emisión de 2.420 millones de dólares a través de un instrumento llamado Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), que se espera que sirvan para desembolsar junto con la aportación de capital del Fondo Nacional de Infraestructuras (Fonandin) el montante de más de 6.000 millones de dólares que debe recibir la española por la venta de 12 plantas de gas y un parque eólico.

El vehículo de inversión, que fue creado en agosto de 2022, llevará a cabo cuatro llamadas de capital para la aportación del dinero a lo largo de los próximos meses y se espera además que se asuma también una importante cantidad de deuda. En el folleto de la operación sorprende que MIP no hace ninguna referencia explícita a Iberdrola.

"El fideicomiso podrá realizar, directa o indirectamente, inversiones relacionadas con la planeación, diseño, construcción, desarrollo, operación y mantenimiento de proyectos de energía eléctrica", se expone. MIP añade que ha identificado oportunidades asociadas a empresas que buscan desinvertir, precisamente para estar en condiciones de participar en nuevos proyectos, u oportunidades asociadas a empresas que desean deshacerse de activos que ya no les resultan estratégicos, en una clara alusión a la estrategia de la eléctrica española para reducir su presencia en energías fósiles y crecer en renovables.Para la gestora, las oportunidades de inversión no se limitan a la operación de Iberdrola sino que pueden seguir creciendo.

El Gobierno Federal -explican en el prospecto- ha venido desarrollando nuevos proyectos, y ha anunciado una serie de iniciativas en materia de energía, que se seguirán traduciendo en oportunidades para participar en proyectos greenfield, en los que el Fideicomiso puede participar junto con desarrolladores, operadores, empresas constructoras y otros inversionistas que requieran capital.

Sin obligacionesAsimismo, la gestora sorprende al incluir en el folleto que el Fideicomiso "no ha adquirido, ni tiene obligación alguna para adquirir las oportunidades de inversión que haya sido identificadas por MIP o respecto de los cuales MIP haya celebrado acuerdos preparatorios para poder llevar a cabo dichas Inversiones". En el folleto de la operación se explica que la compañía dispondrá de un plazo de 24 meses para tener invertido el 25% del capital y su objetivo es llevar a cabo entre 8 y 14 inversiones con el dinero que se reciba por parte de los inversores internacionales que hayan suscrito dicha oferta.

El fideicomiso no tiene obligación de adquirir las oportunidades identificadas por MIP

Asimismo, aquellos que no acudan a las sucesivas llamadas de capital verán como se diluye su participación.Rendimiento del 10%Según indica la gestora, el objetivo es alcanzar con EXI4 Fomento a la Energía e Infraestructuras de México un rendimiento del 10%. No obstante, la gestora indica que no hay garantía alguna de que los Tenedores recibirán dicho rendimiento ni que recibirán Distribuciones en términos de los Certificados Bursátiles.

En la medida permitida por la legislación aplicable, el Administrador y sus afiliadas se liberan de cualquier responsabilidad asociada con la información relativa a los rendimientos esperados mencionada en este Prospecto.

Los eventos políticos que tengan lugar en México, podrían afectar significativamente las Inversiones y la capacidad del Fideicomiso de realizar desinversiones. El 1 de julio de 2018, se realizaron elecciones federales, estatales y municipales en México. Andrés Manuel López Obrador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional resultó electo.

Durante el periodo de inversión del Fideicomiso, específicamente en 2024, se celebrarán la próximas elecciones federales, estatales y municipales en México con lo cual, en caso de que exista un cambio de partido en el Poder Ejecutivo, se podrían implementar cambios significativos a las políticas públicas que podrían afectar la situación política y económica de México, y por lo tanto al Fideicomiso, sus inversiones y su capacidad para llevar a cabo desinversiones.