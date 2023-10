El apetito de las fortunas latinoamericanas por España, con Madrid en el centro de la diana, no ha dejado de crecer en los últimos años convirtiendo a la capital, como algunos dicen ya, en la "Miami europea". Tras los venezolanos y mexicanos, que han sido muy activos en los últimos años, ahora le ha tocado el turno a argentinos, chilenos o colombianos.

Puerta natural de entrada a Europa

Aunque el inversor latinoamericano siempre ha estado interesado en el sector inmobiliario español, desde hace años es notorio el incremento de su presencia en España, especialmente en Madrid, su puerta de entrada natural a Europa.

Atraídos por la proximidad cultural con España, un idioma común, la calidad de vida y la seguridad que ofrece, son muchos los latinoamericanos que están invirtiendo su dinero en el inmobiliario español, que cuenta además con precios más competitivos que otras capitales europeas como París, Londres o Berlín.

Aunque hay muchos que optan por España como un valor refugio para asegurar parte de su patrimonio, otros vienen para quedarse incitados por la situación económica y política que atraviesan sus países de origen.

Los compradores extranjeros parecen no haber desviado su apetito por adquirir propiedades en España

También están los que buscan un piso para los hijos que vienen a estudiar a España y aquellos latinoamericanos que residen y trabajan en el país desde hace años y que se han decidido por comprar una vivienda, eso sí, mucho más económica.

Tras la fuerte incursión hace unos años de los venezolanos, coincidiendo con la situación política y económica del país, los clientes que más actividad tienen este momento proceden de México, Argentina, Chile y Colombia, según apunta la directora de ventas de Engel & Völkers Madrid, Sonia Catalán. Esporádicamente también destaca algún nicaragüense con "tickets" de mucho importe, agrega el consejero delegado de Gilmar, Jesús Gil Marín.

Orientados a otro segmento de vivienda, las inmobiliarias subrayan las adquisiciones de ecuatorianos o peruanos residentes y con empleo en España que buscan una reunificación familiar, explica el subdirector general de Donpiso, Emiliano Bermúdez.

Su "ticket" de compra puede llegar a los 5 millones

En el caso de Madrid está muy presente la llegada de latinoamericanos con alto poder adquisitivo que buscan pisos lujosos y espaciosos que no abundan y por los que desembolsan entre 6.000-9.000 euros/m2 alcanzando un "ticket" de compra que va desde 500.000 a más de 5 millones, señala el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font.

Existe también un incremento de interés en aquellos que buscan invertir en Barcelona

Dista mucho con los precios que pagan los residentes que trabajan en España, cuyas compras suelen moverse en un rango medio-bajo. Según las agencias inmobiliarias, más de 2 de cada 10 operaciones de compraventa de vivienda son realizadas por extranjeros, siendo los latinoamericanos los más activos (19 %).

El Barrio de Salamanca, el favorito

El Barrio de Salamanca siempre ha sido el preferido de los latinoamericanos que compraban vivienda en Madrid, pero en la actualidad ha encontrado competencia con Chamberí, Chamartín o Retiro, indica Catalán. También se están abriendo a urbanizaciones, empieza a haber mexicanos en La Moraleja, en La Finca, en El Viso y cerca de la Puerta del Sol, pero su prioridad sigue siendo Salamanca y Chamberí, subraya Gil Marín.

Desde Laborde Marcet perciben también un incremento de interés en aquellos que buscan invertir en Barcelona. Sin embargo, no suelen decantarse por otras localizaciones, que sí son muy demandadas por otros compradores extranjeros, como son las islas Canarias, Baleares o Andalucía, reconoce el asesor personal en compras inmobiliario Iñaki Usain.

Sin presión por la subida de los tipos, suelen pagar al contado

En lo que coinciden los profesionales del sector es en que generalmente pagan al contado y si deciden pedir una hipoteca no es por necesidad, sino porque interesa por temas fiscales o financieros. Por ello, la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de la financiación no han hecho mella en las adquisiciones de activos "prime".

La llamada 'Golden Visa', que otorga permisos de residencia para inversiones superiores a 500.000 euros en activos inmobiliarios, ha supuesto una ayuda para dinamizar el sector, sobre todo cuando se ha eliminado en la vecina Portugal, indica Bermúdez. Otros, sin embargo, no lo ven como un factor determinante entre los compradores latinoamericanos del lujo ya que es una cantidad ínfima aquellos que obtienen la 'Golden Visa', apuntan desde Engel & Völker e Iñaki Usain.

A pesar de los cambios normativos y la inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario español, los compradores extranjeros parecen no haber desviado su apetito por adquirir propiedades en España, reconocen desde la inmobiliaria Lucas Fox. No obstante, aquellos que buscan vivienda como inversión, y que no tienen especial predilección por un país u otro, sí que tienen en cuenta estos factores, matiza la ceo de Inviertis, Rebeca Pérez.