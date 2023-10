El origen español del símbolo del dólar: así se convirtió en la moneda más usada del mundo

Muchos estadounidenses piensan que el símbolo $ (en la tipografía clásica con dos barras) proviene de una unión de la abreviatura U.S. (United States). Pero nada más lejos de la realidad. Si bien existen varias teorías, la más plausible es el origen español y además respaldada por la Oficina de Grabado e Impresión de los Estados Unidos. El signo se empezó a usar en la correspondencia comercial entre los colonos británicos y México refiriéndose al peso hispano-mexicano o real de a 8. Esta moneda recibía en las colonias norteamericanas el nombre de dólar español y en 1785 fue adoptada como moneda oficial de Estados Unidos, tanto el nombre como el símbolo $, ante la carestía de moneda que provocó la Guerra de Independencia frente al Imperio Británico.

Más tarde, en 1792, la Casa de la Moneda estadounidense creó el dólar americano, pero era mucho menos popular que el dólar español, ya que era más pesado y tenía mejor plata. Y finalmente se ilegalizó el dólar español en 1857, cuando tenía el mismo valor teórico que el dólar americano. Pero su influencia quedó patente por ejemplo en Wall Street, donde el precio de las acciones del mercado de valores se medía en octavos de dólar, ya que el real de a 8 o dólar español tenía el valor de 8 reales. Y esta denominación perduró hasta 1997.

¿De dónde viene?

Parece que proviene del escudo de armas que instauró Fernando de Aragón, la S como representación del lema "Non Plus Ultra" y las dos barras que la cruzan simbolizando los dos pilares de Hércules. Este símbolo se utilizaba en el real de a 8, la moneda que se utilizaba en las colonias americanas del Imperio Español, que luego se extendió a las colonias británicas y después a Estados Unidos y Canadá.

Cuando Fernando de Aragón puso Gibraltar bajo mando español, decidió adoptar el símbolo de los Pilares de Hércules, allí donde en la Antigua Grecia se suponía que finalizaba el mundo. Precisamente de ahí la frase "Non Plus Ultra" (no más allá), expresión que el héroe clásico había escrito en las columnas que marcaban el fin del mundo conocido en su extremo occidental mediterráneo, erigidas por él en Gibraltar y Ceuta, según la mitología clásica griega.

Sin embargo, no fue hasta Carlos V, una vez consolidado el imperio, cuando el símbolo, donde Non Plus Ultra ya era Plus Ultra (más allá) gracias al Descubrimiento de América, se extendió por sus monedas como reflejo de sus posesiones y de su poder. Al final, los comerciantes comenzaron a usar este símbolo en vez de la palabra dólar en sus documentos, y ahí perduró.

La palabra dólar viene de Europa

El reino de Bohemia acuñó una moneda que se llamó Joachimsthal, que venía a ser como 'el valle de Joaquín'. El pueblo acabó llamando a la moneda por su terminación: primero thal, y luego thaler. La denominación saltó por toda Europa de modo que en Italia y España se le llamaba tálero, en griego taleron, en checo tolar y en holandés se le llamo daler.

Los holandeses y alemanes que emigraron al nuevo continente llevaron con ellos las viejas monedas, a las cuales llamaron daler. A los angloparlantes les sonaba como 'dollar'. Con el tiempo, todos se dieron cuenta de que la moneda más popular era la española de modo que la bautizaron spanish dollar.

De modo que la moneda más poderosa en estos momentos en el mundo, tiene un nombre alemán, un origen español y una grafía más española aún.

¿Por qué ahora tiene una raya y no dos?

Existen varias teorías al respecto. Una de ellas cuenta que el motivo sea una simplificación del típico símbolo del dólar con dos rayas, que al escribirse millones de veces haya terminado por simplificar su imagen y acabar perdiendo una de las rayas verticales.

Otra de ellas afirma que al introducirse este símbolo en los teclados de ordenador (su símbolo está casi presente en todos los teclados del mundo) obviaron una de las rayas verticales y terminó por adecuarse a lo que se había aplicado a los ordenadores.