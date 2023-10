Tres de cada cuatro autónomos españoles siguen sin acceder a los fondos europeos de recuperación

El 72,1% de los autónomos españoles afirma que no ha tenido acceso a ninguna de las ayudas de los fondos Next Generation y, de los que sí lo han conseguido, las ayudas para digitalizar las empresas son las más solicitadas por el colectivo.

Así lo pone de relieve el último barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) correspondiente al tercer trimestre de 2023, recogido por Servimedia, en el que se evidencia que los fondos 'Next Generation-EU' puestos en marcha por la Comisión Europea para acelerar la recuperación tras la pandemia de covid-19 no están llegando a la mayoría de los trabajadores por cuenta propia.

Entre los autónomos que sí han accedido a estas ayudas, destacan las referidas a la digitalización de los negocios, ya que han pedido estos fondos el 18,1%. A mucha distancia, el 0,8% han accedido a ayudas de mejora energética y adquisición de maquinaria industrial.

Por su parte, el 0,6% del colectivo ha solicitado ayudas para avanzar en I+D+i, mientras que el 0,2% las pidió para la internalización de su negocio.

Reforma del Reta

Por otro lado, el estudio de ATA pregunta al colectivo por la reforma que este año entró en vigor para ir adecuando las cotizaciones a la Seguridad Social a los beneficios reales. El sondeo concluye que únicamente el 15% de los autónomos encuestados señala haber comunicado su previsión de ingresos para los próximos meses y así adecuar su cuota de autónomos a sus ingresos reales.

El 50,3% de los autónomos afirma que no ha comunicado su previsión de ingresos y uno de cada cuatro autónomos, el 25%, aún anda muy desconcertado con la nueva cotización y afirma no saber si ha realizado o no dicha comunicación.

De ese 15% que afirma haber comunicado sus ingresos, el 30,4% asegura que su cuota a pagar ha disminuido frente a cuatro de cada diez autónomos, el 37,1%, que afirma que el importe a pagar ha aumentado.

Desde ATA también se ha preguntado a ese 50,3% de autónomos que contestaron que no habían comunicado su previsión de ingresos para adecuar su cuota si tienen pensado hacerlo. Destaca que únicamente el 27,1% sí tiene previsto comunicar su previsión de ingresos, frente al 48,9% de los autónomos que afirma que ni lo ha hecho ni tiene intención de hacerlo.

El desconocimiento de cómo funciona la nueva cotización de autónomos se refleja también en el hecho de que casi uno de cada cuatro autónomos -23,9%- que no ha notificado su previsión de ingresos no sabe si lo va a hacer.