El tsunami Taylor Swift salta al cine: revienta la taquilla antes del estreno de su documental

AMC ha ingresado 100 millones de dólares solo en EEUU y Canadá por el documental de la gira de Taylor Swift... que aún no se ha estrenado. La venta de entradas anticipadas para acudir a ver la cinta en cines, donde llegará el próximo viernes, ha sido el último récord firmado por la artista del momento, que ha desbancado a Justin Bieber.

Desde que se anunciara la película documental, que mostrará el día a día de la cantante canadiense y momentos de la gira Eras, la expectación ha sido máxima y así se ha reflejado en la venta de entradas anticipadas para conseguir una butaca incluso antes de que esté en cartelera.

Según AMC, bastaron menos de 24 horas para que se batiera el récord de entradas vendidas por una película sobre conciertos que hasta ahora ostentaba la de la gira Never Say Never de Justin Bieber, que en 2011 cosechó 99 millones de dólares.

Además, los analistas estiman que más allá de la venta anticipada de entradas, la película podría recaudar otros 100 millones de dólares en taquilla sólo en su primer fin de semana en Norteamérica.

Al éxito en taquilla le preceden otros tres. El más destacado lo firma su gira, no sólo por los millones que ha movido y sigue moviendo (entradas, hoteles, transporte...) sino por que para cuando acabe a finales de 2024 está llamada a ser la más grande de la historia.

Swift también se ha coronado como la primera artista en conseguir éxitos en en tener canciones en todos los puestos del top 10 de sencillos de EEUU superando a Drake, que logró nueve. Y, por si fuera poco, Spotify anunció en agosto que la cantante canadiense rompió otro récord convirtiéndose en la primera artista femenina en la historia de la plataforma de streaming en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales.