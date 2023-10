Zelenski pide más apoyo a la UE tras el bloqueo de ayuda de EEUU

Son 4.000 kilómetros la distancia que separan Granada de Ucrania. La ciudad española ha sido el enclave escogido para la que es la tercera reunión de la Comunidad Política Europea, que ha reunido a 50 líderes de la Unión Europea y sus países vecinos. En el encuentro, la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el respaldo al país en guerra han sido protagonistas, especialmente en un momento en el que la ayuda de Estados Unidos a Kiev pende de un hilo.

"Es importante que Europa no esconda las velas del viento en la tormenta", ha exhortado el líder ucraniano en la reunión con los líderes. Su mensaje apeló a que Europa haga acopio de fortaleza y que reclame su espacio en la escena geopolítica global para continuar dotando de apoyo y ayuda al país. Y no se irá con las manos vacías pues el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ofrecido a Kiev nuevos sistemas antiaéreos y antidrones, formación especializada para soldados ucranianos y equipos de desminado.

"Debemos ganar en Ucrania para que Rusia no pueda escalar su agresión hacia otros", ha reclamado Zelenski. Aunque la "unidad" se convirtió en el nexo común de las intervenciones de los asistentes al encuentro, el líder ucraniano puso en evidencia los que posiblemente sean los próximos pasos del Kremlin: congelar la ofensiva para rearmarse.

Es por ello que, con el riesgo de que tal ofensiva se produzca en invierno, Zelenski ha reclamado ayuda a sus aliados. Ciertamente, supone un duro golpe para el Ejecutivo ucraniano el bloqueo en Washington por parte del ala Republicana a una nueva dotación de ayudas al país en guerra.

"Creo que es demasiado tarde para preocuparnos", ha dicho el presidente de Ucrania preguntado por esta situación. Añadió, en este sentido, que el presidente estadounidense, Joe Biden, le había mostrado su apoyo en su reciente visita a Washington. "Es un periodo de elecciones difíciles para Estados Unidos", ha señalado.

En su discurso, dejó entrever Zelenski cierta esperanza de que se revierta la decisión. "Tengo confianza en América". Aunque desde el bloque comunitario el mensaje es claro: "Europa no puede sustituir a Estados Unidos", ha aseverado el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, a su entrada al encuentro. "No son buenas noticias, pero esperemos que esta no sea la posición definitiva de Estados Unidos", ha añadido.

Si las esperanzas están puestas en que la decisión sea reversible, lo cierto es que las posturas por parte de los líderes comunitario esquivan intervenir en el proceso. "Son discusiones de Estados Unidos. No podemos interferir", ha señalado el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, que ha abogado por seguir apoyando a Ucrania.

Por lo pronto, la UE tiene un paquete de 50.000 millones de euros adicionales para Ucrania pendiente de aprobación, como parte de la revisión del marco financiero plurianual de 2021 a 2027, ha recordado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Una partida que está todavía en el aire ante la amenaza de que Hungría pueda bloquear tal decisión.

Fue más contundente y elevó las ambiciones Borrell: "Ucrania necesita apoyo de la UE y seguro que lo tendrán. Lo aumentaremos". Detrás de esta polémica hay desgaste. Y lo ha dejado ver la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, quien subrayó que la intención de Rusia "es que estemos cansados. No debemos mostrar que lo estamos y ayudar a Ucrania".

Ha reforzado tal mensaje, a su salida del encuentro, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, que incidió en que Países Bajos está entre los principales países "en términos de contribución" a Ucrania y afirmó "no podemos permitir que un país en 2023 invada otra nación".