"Alguien ocupará el lugar que Europa no está ocupando en inversiones"

El ministro de Hacienda de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, visitó Santiago con motivo del encuentro entre ministros de Economía de la Unión Europea y los de América Latina y el Caribe. Aprieta al bloque para que tome un papel relevante frente a China en términos de inversiones. Considera que sí, que el acuerdo Mercosur puede cerrarse este año aunque afea las condiciones adicionales impuestas por la UE en el último momento y hace gala del potencial renovable de su país como incentivo para atraer inversión privada.

Los requisitos medioambientales parece que no convencen a los países de América Latina para firmar el acuerdo Mercosur

No es que la parte ambiental no tenga buena acogida. Para Paraguay, la cuestión medioambiental es importante. Lo que no tiene buena acogida es empezar a cambiar las reglas cuando está terminando el partido. No importa si se refiere a cuestiones medioambientales, cuestiones tarifarias, sociales o lo que sea. Se negocia un acuerdo desde hace 20 años. En 2019 se cierra el acuerdo con la Unión Europea. Tira y afloja, y en el minuto 94 del segundo tiempo, nos cambian las reglas. No nos pareció la forma adecuada, ni tampoco una demostración de voluntad de cerrar un acuerdo. Esto es una gran excusa para aquellos países que realmente no quieren este acuerdo. Tal vez no sea el mejor acuerdo, pero hay tiempo.

¿Cómo considera que debería haberse resuelto la situación?

Cerrar la cuestión comercial, abrir inmediatamente otras consideraciones, como la cuestión ambiental, y empezar a trabajar en ello. Por ejemplo, compras públicas, a lo mejor no todo el mundo está satisfecho en Paraguay o Argentina o Brasil. Tal vez se puede proponer que se abra la cuestión de compras públicas para una nueva negociación. Pero cerrar antes lo que ya se tenía.

¿Qué aspectos son mejorables?

Paraguay está listo para firmar el acuerdo en las condiciones que están. Y a Paraguay le hubiese gustado mucho más libre el acuerdo que como se va a firmar. Tenemos que adaptarnos a las necesidades tanto de países europeos, que son bastante proteccionistas en términos de agricultura, y de países de Mercosur, que son bastante proteccionistas con la industria local.

¿Se cerrará el acuerdo antes de final de año, como pide Bruselas?

Yo espero que sí. Brasil ya anunció de que está con ganas de cerrar antes de fin de año. También Europa ha anunciado que hay ganas de cerrar antes de fin de año. Pero pasar del dicho al hecho a veces cuesta.

La UE está acercándose a América Latina. Se comprometieron 47.000 millones en julio. ¿Qué falta?

Lo vemos bien, pero yo creo que la mejor integración puede que no sea entre gobierno-gobierno. Quiero ver esa integración entre sectores privados. Somos economías complementarias. Europa tiene que estar más presente. Cuando alguien no está presente, otro ocupa su lugar. ¿Qué es lo que pasó en América Latina? Si uno mira el stock de inversiones, Europa es mucho más importante pero, en el margen, China fue mucho más dinámico. Donde no estaba Europa, lo ocupa China. Y la cuestión es que China es mejor que no tener nada. Desde Paraguay vemos que en los lugares donde entró China, llevó a una prevaricación de la producción y de la exportación. Se profundizó el modelo productor y exportador de materias primas. Ese no es el modelo que queremos. Necesitamos dar muchísimo mayor valor. Si Europa no entra, o va a entrar China o Arabia Saudí. Alguien ocupará el lugar que Europa no está ocupando. Tenemos demasiados lazos históricos con Europa. España es la bisagra, porque permite que la puerta sea accesible.

¿Qué haría falta para que la UE gane terreno a China?

China es un gran consumidor de materias primas y productor de muchos productos de bajo coste. América Latina va a seguir siendo un productor de materias primas pero no se puede quedar ahí. Necesita valor añadido. Tal vez Paraguay lo conozcan por soja, trigo, maíz, carne. Pero no es suficiente. Vamos a seguir industrializando parte de la producción. No existe país en el mundo que tenga mejores condiciones para la producción de hidrógeno verde que Paraguay. Tiene agua y excedente de energía eléctrica. Nos vendría muy bien el know-how, la tecnología, el conocimiento y lógicamente el capital, porque no sale barato instalar una fábrica de hidrógeno. Eso nos va a ayudar a cambiar el tipo de producción.

Comentó que donde no esté Europa estará China o Arabia Saudí. ¿Cómo puede competir la UE?

Materializar. América Latina ha hecho un gran progreso y ha entendido que la estabilidad del mercado es importante, que las inversiones son importantes para tener mayor de producción. Yo creo que se están perdiendo oportunidades importantes en Europa. Creo que hay una necesidad de que se vaya integrando más al resto del mundo, porque como dije, finalmente alguien va a ocupar su lugar.

¿Cómo ve la deriva geopolítica con las tensiones de China con Taiwán y Rusia con Ucrania?

La postpandemia, precisamente, no es la vuelta a la normalidad. Seguimos viendo mutaciones importantes en relaciones políticas y económicas. Un ambiente así también es un ambiente de oportunidades si sabemos aprovecharlas para crear nuevos lazos políticos y económicos entre ambos bloques. El hecho de no estar integrado económicamente nos va a alejar de manera más acelerada.

¿Notan el empuje de España como presidencia del Consejo de la UE?

España está tratando de mostrar al resto de Europa: vamos allí, porque si no perdemos estos aliados económicos y político. Yo reconozco el esfuerzo pero necesitamos más también de los otros países europeos.