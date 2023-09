Brains International School acoge una sesión sobre la importancia de la Educación Financiera de la mano de Pixpay y MBA Kids

La educación financiera para los niños es crucial porque sienta las bases para una vida financiera saludable y responsable en el futuro. Al enseñarles desde temprana edad conceptos como el ahorro, el presupuesto y la inversión, se les proporcionan las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su dinero a medida que crecen.

Bajo esta premisa y firmes en su compromiso con la educación financiera de niños y niñas, Pixpay, la fintech orientada a la educación financiera a partir de los 10 años; en colaboración con MBA Kids, la 1ª extraescolar de negocios para niños y niñas en España; Brains International School, referentes en educación internacional; y Pilar Mellado, técnico de la CNMV; han realizado un encuentro sobre Educación Financiera para padres e hijos en el Colegio Brains de La Moraleja.

En dicho evento han participado Pilar Mellado Fernández-Palma, técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; Beatriz Arce, country manager de Pixpay en España y Sergio Oya Valverde, representante de MBA Kids.

Un encuentro diseñado por expertos en cada materia, divertido y transformador en el que los más pequeños han podido aprender sobre finanzas, trabajo en equipo, oratoria y gestión del fracaso desde temprana edad. Por su lado, los padres han participado en una sesión sobre finanzas saludables y la importancia de estas para el futuro de sus hijos.

Así lo indicaba Beatriz Arce, country leader de Pixpay en España durante el encuentro: "El dinero forma parte de nuestras vidas en todas y cada una de sus etapas, y por ello, desde Pixpay, animamos a los padres a que abran la conversación con sus hijos y empiecen a impulsar la educación financiera con ellos". En base a esto, también señaló algunas de las herramientas que pueden resultar clave para los padres a la hora de iniciarse educando financieramente: "La paga puede resultar muy útil como iniciación entre los más pequeños: una cantidad de dinero que puedes dar a tu hijo de manera gradual y que permite que los niños empiecen a aprender desde muy pronto qué es un gasto necesario y qué es simplemente un capricho. Otra de las herramientas es el ahorro, ya que de esta manera ellos podrán entender que el dinero se acaba y que, por ello, no tienen por qué gastarlo todo de golpe, sino administrarlo".

En la misma línea Pilar Mellado, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y autora del libro "BAPI el elefante", indicaba: "Hay que normalizar hablar de economía con nuestros hijos, y con ello me refiero a enseñarles los conceptos básicos de las finanzas que tendrán que afrontar en su día a día en el futuro".

Educación financiera, un 'must'

Pixpay señala la importancia de seguir fomentando la educación financiera entre los más pequeños, un compromiso que desde la compañía impulsan a través de sus soluciones, permitiendo así a los padres poder enseñar a sus hijos a gestionar y manejar su dinero de forma segura y responsable.

En otras palabras, el eje central de Pixpay es la educación financiera. Ayudar a los niños desde edades tempranas sobre la importancia del dinero para que en el futuro sepan gestionarlo es el principal objetivo de Pixpay, como explica Beatriz Arce: "Hay que hablar a los niños de dinero desde que son pequeños".

Pixpay es consciente del papel de los padres en la educación de sus hijos, por eso están integrados en el funcionamiento de la app, para facilitarles una tarea que puede ser complicada como es enseñarles a gestionar el dinero.

Gracias a Pixpay también van a poder darles la paga fácilmente y de manera telemática, no en metálico como hasta ahora. De esta manera van a poder enseñarles a gestionar su dinero de una manera divertida y amena, mientras controlan en todo momento en que lo gastan.

Independencia económica segura

La solución de Pixpay se basa en una tarjeta Mastercard para adolescentes que cuenta con una aplicación para ellos y otra para sus padres, puede usarse en todas partes y es administrada en tiempo real por los adultos. De esta manera, los niños y adolescentes dispondrán de independencia económica para hacer sus compras con total seguridad y aprender a gestionar sus gastos de manera segura.

Es imprescindible que los padres estén al tanto de lo que hacen sus hijos con el dinero, por eso siempre reciben notificaciones a tiempo real de todas las operaciones y movimientos que realicen. Además de esto, también pueden enviar dinero de manera instantánea en el caso de que sus hijos lo necesiten.

Pixpay no es ajeno a los peligros que pueden suponer las transacciones económicas online, por eso aplica la seguridad de varias maneras: las tarjetas se pueden bloquear en 1 clic, no se autoriza ningún descubierto, los padres pueden decidir en qué establecimientos no quieren que sus hijos puedan utilizar la tarjeta y disponen de un código PIN personalizable, visible en la aplicación en caso de olvido o bloqueo de la tarjeta en tiempo real.