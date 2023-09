5 retos para ahorrar en familia involucrando a niños y mayores

En la sociedad actual, la gestión financiera se ha convertido en una habilidad crucial para garantizar la estabilidad y prosperidad de todas las familias. Por suerte, cada vez le damos más peso y hay más información. Pero, ¿cómo involucrar a los más pequeños?

El ahorro familiar, en particular, es una tarea que requiere la colaboración y el compromiso de todos sus miembros. No se trata simplemente de restringir gastos, sino de comprender el valor del dinero y de aprender a utilizarlo de manera que beneficie a todos en el presente y en el futuro. En este contexto, es esencial que las familias adopten enfoques innovadores y prácticos para gestionar sus finanzas, y es aquí donde los retos de ahorro pueden desempeñar un papel fundamental.

Ahora, imagina que durante el próximo mes tu familia afronta los siguientes retos, involucrando desde los más pequeños a los padres.

El desafío del presupuesto familiar

Durante el próximo mes, tu familia tiene la misión de registrar cada euro que gasten. Desde el café de la mañana hasta el pago del alquiler, todo debe ser anotado.

Al final del mes, dedicad una tarde para reuniros y revisar estos gastos. La idea es que, al visualizar en qué se va el dinero, podáis identificar áreas de gasto innecesario. Una vez identificadas, toca establecer metas para reducir estos gastos en el mes siguiente. Este reto no solo ayudará a ahorrar, sino que también fortalecerá la comunicación y la toma de decisiones en familia.

A la caza de las ofertas

Siempre que un miembro de la familia tenga un capricho, debe tomar el hábito de esperar al menos una semana y buscar el mejor precio en el que conseguirlo.

Puedes comparar precios en diferentes tiendas o incluso considerar comprar productos de segunda mano. Al final de las dos semanas, calcular cuánto has ahorrado en comparación con lo que hubieseis gastado sin buscar ofertas.

Una semana sin gastos tontos

¿Cuántas veces compramos cosas que realmente no necesitamos? Para este reto, la familia se comprometerá a no hacer ningún gasto superfluo durante una semana. Esto significa no comprar ese snack en el quiosco, evitar el café de la tienda de la esquina y resistir la tentación de las compras impulsivas online. Al final de la semana, sumad el dinero que habéis ahorrado y pensar en guardarlo en una hucha familiar.

Ahorrar en agua y luz en casa

El agua, la electricidad y el gas son esenciales, pero a menudo los desperdiciamos. Durante un mes, está bien hacer un esfuerzo consciente para reducir el consumo de estos servicios. Toda la familia estará involucrada en apagar las luces, no malgastar agua y además es un buen mensaje de concienciación medioambiental para la familia.

Crear un fondo de ahorro familiar

Este es un reto a largo plazo. La idea es establecer un fondo de ahorro familiar para emergencias o para cumplir un objetivo en común, como unas vacaciones o una renovación del hogar. Cada miembro de la familia contribuirá con una pequeña cantidad de dinero cada semana. Puede ser el dinero que han ahorrado de los otros retos o simplemente una cantidad que decidáis juntos.

Lo importante es ser consistentes y depositar el dinero en una cuenta separada. Al final del año, revisad cuánto se ha ahorrado y celebrarlo juntos.