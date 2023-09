Encuesta del CIS: el 80% de los españoles no están dispuestos a pagar una factura sin IVA

El 37,7% de los españoles considera que en España se paga mucho en impuestos, frente a un 48,2% que considera que regular y un 11,2% que poco, al tiempo que un 77,4% no cree que los impuestos se cobren con justicia y más de un 88,6% piensa que hay bastante o mucho fraude fiscal, según el estudio 'Opinión pública y política fiscal (XL)' realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Pagar sin factura

La encuesta del CIS refleja que un 88,6% de los españoles resalta que existe bastante o mucho en España, frente a solo un 7,9% de encuestados que apunta que hay poco y un exiguo 1,1% que afirma que existe muy poco.

Menos rechazo, aunque mayoritario igualmente, recibe montar una empresa que opere solo en Internet para pagar menos impuestos (64,7%), pagar sin factura una reparación doméstica para evitar abonar el IVA (79,9%), ser autónomo y no cobrar el IVA (88%), y ser autónomo y deducirse gastos personales como gastos de empresa que no corresponden (88,6%). Un dato significativo es que el 17,8% de los ciudadanos no sabe que el tipo general de IVA en España es del 21%.

Efectos del fraude fiscal

Por otro lado, los encuestados señalaron como principales efectos del fraude fiscal la disminución de recursos para financiar servicios públicos y prestaciones (32,6%) y la generación de injusticias, pues unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros (31,7%), seguidos de la desmotivación de aquellos que son cumplidores (16,9%) y el aumento de la presión fiscal de los que pagan correctamente (14,1%). Sólo un 1,6% respondió que el fraude fiscal no tiene efectos realmente importantes.

Engañar a Hacienda

Asimismo, un 86,1% afirma estar de acuerdo con que "engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos", un 68,4% comparte que si la gente no engaña más "es por miedo a una revisión" y un 93,5% censura la afirmación de que "no está mal ocultar parte de la renta porque eso no perjudica a nadie".