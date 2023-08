El 2% de los trabajadores dice cobrar demasiado por su trabajo

Las prioridades del mercado laboral, de sus trabajadores y de los desempleados han cambiado. En el caso de los trabajadores, la satisfacción con sus empleos es algo fundamental para no plantearse un cambio de aires. Una de las variables más importantes para mantener el talento en las empresas es la retribución. Entre los encuestados por el Grupo Adecco y el portal Infoempleo en la a nueva entrega de la XXVI edición del Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España, el 70% de los trabajadores se considera infrapagado, frente al 28% que está contento con su sueldo y un 2% que dice percibir demasiado por el trabajo que realiza.

Destaca la publicación que sólo el 27% de los trabajadores en activo están contentos con su actual empleo y no piensan buscar otra alternativa. Estos presumiblemente se enmarcan en el 30% que considera que esta bien pagado o sobrerremunerado. Por su parte, un 19,5%, pese a estar bien, busca otro trabajo porque las condiciones que tiene no son las deseadas, un 16,5% se quiere marchar ya de su actual empleo porque no está contento, y un 14% quiere buscarlo dentro de un tiempo.

Entre las determinantes más influyentes al considerar un cambio de empleo, encabeza la lista la necesidad de equilibrar la vida profesional con la personal, con un 45,4%, cifra que duplica el porcentaje registrado en 2020 (23,4%). Asimismo, se destacan las perspectivas de crecimiento laboral (34,1%) y el entorno laboral (30,9%).

Un 28,7% de los encuestados valora el horario o el tipo de jornada laboral, mientras que un 24,9% considera crucial contar con un salario fijo. Además, un 23% valora la estabilidad laboral ofrecida por un contrato indefinido. Existen otras opciones de menor relevancia, como la ubicación de la empresa (15,3%), la insatisfacción con el trabajo actual (10,7%) y las políticas de flexibilidad y teletrabajo que la empresa proporcione (10,6%).

Remuneración flexible

En cuanto al tipo de remuneración flexible que valoran más, sigue la tendencia al alza de los seguros médicos privados propiciada por la pandemia y los problemas en atención primaria. A un 47,2% les gustaría que su empresa ofreciese esta posibilidad. En segundo lugar, se sitúan los planes de pensiones (35,4%) y, en tercer lugar, las dietas y desplazamientos (32,9%).

Por otro lado, contar con un mal jefe es suficiente motivo para dejar un trabajo, según el 80,3% de los profesionales consultados. A la hora de valorar cómo sería un buen manager, el 82% cree que debería ser una persona con conocimientos especializados en el trabajo a desarrollar y a un 41,2% le gustaría también que tuviese conocimientos de management.