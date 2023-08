¿Estás bien o mal económicamente? Descúbrelo con esta evaluación rápida de tus finanzas

El comienzo del año nuevo no es la única ocasión para hablar de propósitos financieros. Ahora, con el verano en pleno apogeo y estando aproximadamente a mitad de camino entre las resoluciones del año pasado y las del próximo, es un momento más que bueno para evaluar tus metas financieras.

¿Por qué es importante reevaluar las metas financieras a mitad de año?

Siempre es una buena idea reevaluar tus metas financieras de vez en cuando. Tus metas y necesidades inmediatas cambiarán con el tiempo, lo que afectará tus decisiones diarias en términos de dinero.

Con el año pasado lleno de inflación creciente y incertidumbre económica, este es un buen momento para revisar tus finanzas y asegurarte de que estás en camino de alcanzar tus metas a corto y largo plazo. Ya sea que estés ahorrando para el pago inicial de una casa, pagando deudas de préstamos o buscando fortalecer tus ahorros de emergencia, una evaluación periódica es una oportunidad para posicionar tus necesidades financieras.

¿Cómo se realiza una evaluación financiera?

Entendemos lo abrumador que puede ser revisar tus finanzas, todos hemos estado ahí. No te preocupes, puedes comenzar con pequeños pasos prácticos. Aquí tienes algunos pasos a considerar:

Evalúa tus gastos mensuales

En primer lugar, te recomendamos hacer un seguimiento de tus ingresos y gastos mensuales. Tener una comprensión de tus ingresos después de impuestos (lo que entra) en comparación con tus gastos mensuales (lo que sale) es el primer paso para aumentar tus ahorros. También te mostrará cuánto estás gastando en gastos esenciales como vivienda, alimentos o pagos de deudas, en comparación con los gastos no esenciales, como comer fuera o entretenimiento, y dónde puedes reducir en ciertas categorías.

Crea un presupuesto

Luego, crea un presupuesto para ayudarte a priorizar el gasto y el ahorro. Un buen punto de partida es la guía del 50/15/5, donde el 50% de tus ingresos después de impuestos debería destinarse a gastos esenciales (por ejemplo, alquiler, servicios públicos, alimentos, etc.), al menos el 15% de tus ingresos antes de impuestos debería ir para la jubilación y el 5% debería destinarse a un fondo de ahorro de emergencia. El otro 30% es para gastos discrecionales como viajes y comer fuera.

Establece metas específicas y alcanzables

Determina qué metas estás tratando de alcanzar, cuándo quieres alcanzarlas y cuánto quieres ahorrar. Ser lo más específico posible con cada meta puede ayudarte a lograr el éxito financiero. Por ejemplo, si estás ahorrando para un próximo viaje, aparta una cantidad predeterminada de dinero cada mes para alcanzar tu objetivo.

De manera similar, establece metas ambiciosas pero realistas, es válido comenzar con pequeños pasos. En lugar de establecer la meta de ahorrar para una casa en el futuro, lo cual puede parecer abrumador, descompónlo en pagos mensuales alcanzables que puedas lograr con el tiempo.

¿Cómo puedes mantener tus metas financieras? Automatiza tus finanzas

Considera configurar una transferencia automática para ahorrar dinero sin ni siquiera tener que pensarlo. Programa una transferencia automática desde tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros, incluyendo los ahorros a largo plazo o inversiones como la jubilación, justo después de que te paguen para no sentir la tentación de gastarlo. Dependiendo de tu situación financiera, trata gradualmente de aumentar esta cantidad cada mes o trimestre.

Paga y acaba con tus deudas con altos intereses lo antes posible

Las deudas con altos intereses generalmente se consideran aquellas con una tasa de interés anual de dos dígitos (por ejemplo, del 10% o más). Por ejemplo, las tarjetas de crédito a menudo tienen altos intereses. Pagar deudas costosas es un paso importante para lograr el éxito financiero.

Además, las tarjetas de crédito conllevan altos intereses y los pagos atrasados pueden afectar negativamente tu puntaje de crédito. Antes de comenzar a ahorrar o invertir, trabaja para pagar cualquier deuda haciendo los pagos mínimos y priorizando la deuda con el interés más alto. Una vez que hayas pagado esas tarjetas, puedes destinar lo que gastabas en los pagos hacia tus metas financieras.

Calendariza próximas evaluaciones

No sientas que necesitas lograr todo de una vez, date un respiro si estás comenzando. Alcanzar una meta de ahorro probablemente no sucederá de la noche a la mañana. Reserva tiempo regularmente para evaluar tu progreso y evaluar cualquier cambio que pueda afectar tus necesidades financieras. Y recuerda, cada pequeño paso cuenta, así que no temas comenzar con cosas pequeñas.