Aragonès insta a Sánchez a terminar con el déficit fiscal y de infraestructuras

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sube el tono para investir a Pedro Sánchez. Aunque siempre se dio por hecho que los socialistas contarían con el apoyo de la formación soberanista, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, advirtió de las exigencias que el partido pondrá para votar sí: "Acabar con la represión y con el déficit fiscal y de infraestructuras", dijo el dirigente catalán este martes en una comparecencia.

Las demandas del president van en la misma línea que las de Junts. Como avanzó este lunes elEconomista.es, la organización de Carles Puigdemont pedirá un nuevo modelo de financiación que acabe con el déficit fiscal catalán, que en 2019 fue de 20.196 millones de euros, según sus cálculos, y la amnistía de los encausados por los distintos episodios del procès.

Aragonès aprovechó así para mandar un mensaje también a Junts, al que pidió aprovechar "al máximo" los escenarios que se abren al ser claves para la investidura los 14 diputados independentistas. Las dos formaciones mantienen contactos desde el 23J para articular un frente común.

Mientras sigue el debate entre los partidos catalanes, el dirigente sí aseguró que es Pedro Sánchez el que debe moverse para lograr los votos. Lo hizo después de la publicación de un vídeo del líder socialista en el dejó entrever que contaba con mayoría suficiente para formar Gobierno.

"Cataluña no negociará la financiación de la mano de Ayuso y García Page", advierte ERC

Sí le avisó que Cataluña no "negociará la financiación de la mano de Ayuso y Garcia Page". "Iremos a defender que se reduzca el déficit fiscal", añadió. Además, pidió mayor concreción a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se mostró abierta a modificar el modelo de financiación territorial.

Más allá de la fiscalidad, Aragonès insistió en que Sánchez debe acabar con "el déficit de infraestructuras y el déficit de servicios públicos". Según lamentaban tanto Junts como ERC hace un año, el déficit de inversiones en Cataluña alcanzaba los 12.383 millones tras no respetarse la Disposición Adicional Tercera del actual Estatut, que el partido de Puigdemont pide renegociar.

Aragonès pide el "fin de la represión"

El presidente de la Generalitat no obstante avisó de que sus exigencias no solamente serán en materia económica. Con sus votos aspira a "poner fin a la represión y avanzar en la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado". No mencionó de forma explícita la amnistía, algo que sí hizo su partido anteriormente en una carta dirigida a Junts. Esta formación aboga por el perdón "para los 4.000 encausados por el procès" dentro de un pacto de reconciliación.

El final del camino es todavía el referéndum, un objetivo hacia el que pretende "avanzar" en la negociación. La celebración de una votación vinculante eso sí ha sido una línea roja marcada por los socialistas siempre que aparecieron en público.