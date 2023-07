A qué edad me puedo jubilar con 10 años cotizados

¿A qué edad podré jubilarme? Es una de las preguntas más repetidas por los trabajadores a lo largo de su vida laboral, y no es para menos: si la vida y la salud se lo permiten, los jubilados pueden disfrutar de una vida mucho más tranquila y sin tener que trabajar.

Es por esto que, de forma periódica, los trabajadores se hacen este tipo de pregunta. El fondo de la misma es saber si se cumplen los requisitos para la jubilación y, más concretamente, si se ha conseguido la cotización necesaria para poder ejecutar la jubilación y cobrar la pensión.

Por ejemplo: ¿a qué edad es posible jubilarse con 10 años cotizados? Es la primera de las cifras redondas de cotización, pero desgraciadamente con ese nivel de cotización solo habrá malas noticias para el trabajador, ya que no podrá cobrar la pensión contributiva de jubilación.

Al no tener derecho a la pensión contributiva, que exige 15 años cotizados, solo será posible percibir la pensión no contributiva de jubilación, la que se destina a las personas que no han llegado a la cotización necesaria. Y, en ese caso, la jubilación tendrá lugar a los 65 años de edad.

Requisitos para jubilarte con 10 años cotizados

Para poder cobrar la pensión no contributiva de jubilación es necesario cumplir algún que otro requisito. Aparecen recogidos en este enlace de la página web del IMSERSO y son los siguientes:

-Haber cumplido la edad de jubilación, es decir, 65 años.

-Haber residido al menos 10 años entre los 16 años y la fecha de devengo de la pensión. De esos 10 años al menos dos deben producirse de forma inmediatamente anterior a la solicitud de la pensión.

-No tener ingresos superiores a 6.784,54 euros anuales, aunque en el caso de convivir con más personas en la unidad de convivencia sube a 11.533,72 euros anuales a cumplir por toda la unidad (dos personas), 16.282,90 euros anuales (tres personas) y 21.032,08 euros anuales (cuatro o más personas). Si en la unidad de convivencia hay padres, madres, hijos o hijas los límites suben a 28.834,30 euros anuales (dos personas), 40.707,25 euros anuales (tres personas) y 52.580,20 euros anuales (cuatro o más personas).

Cuantía de la pensión si te jubilas con 10 años cotizados

La cuantía de estas prestaciones aumentó un 15% a mediados de 2022 como una de las medidas aprobadas para prestar alivio a la población más vulnerable por los efectos de la inflación generada por el precio de la energía y la guerra de Ucrania. Los incrementos se han mantenido para 2023, por lo que las cuantías son:

-La cuantía de la pensión es de 484,61 euros al mes y 6.784,54 euros al año.

-La cuantía de la pensión del 25% es de 121,15 euros al mes y 1.696,14 euros al año.

En el que caso de que convivan varios beneficiarios de la misma pensión en la unidad de convivencia el importe de la pensión para cada uno de ellos será el siguiente:

-Si hay dos beneficiarios, cada uno de ellos cobrará 411,92 euros al mes y 5.766,86 euros al año.

-Si hay tres o más beneficiarios, cada uno de ellos cobrará 387,69 euros mensuales y 5.427,63 euros anuales.