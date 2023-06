Campaña Renta: las ayudas aumentan la obligación de presentar la declaración

El 76% de las gestorías reconoce que ha tenido declaraciones de contribuyentes que han pasado a ser obligatorias por haber recibido algún tipo de ayuda. En casi la mitad de los casos analizados, alrededor del 47%, es por ser receptor del Ingreso Mínimo Vital.

No ha sido la única ayuda que ha hecho que los contribuyentes tuviesen la obligación de presentar la declaración de la Renta. Otras como el bono social de la luz y gas o las relacionadas con personas de capacidades diferentes también han contribuido a este hecho, aunque en porcentajes menores, según se desprende del informe gA sobre la campaña de la Renta, elaborado por el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja.

Situación distinta se ha vivido en el caso de las ayudas por eficiencia energética. Según el estudio, más del 50% de las gestorías ha tenido contribuyentes en esta campaña de 2022 que estaban en disposición de solicitarlas, pero el 90% de estas personas no las ha pedido.

Entre los motivos por los que no se ha solicitado esta ayuda, destaca el hecho de que el 80% no ha podido pedirla por no haber presentado la solicitud del certificado energético de forma previa a comenzar las obras. También se han detectado otras razones, aunque en menor medida, que se corresponden con la falta de tesorería y la dificultad para la financiación de las reformas.

El informe igualmente recoge otros puntos destacados como las criptomonedas. En este ámbito, el 19% de las gestorías administrativas han notado un aumento de los contribuyentes que las declaran. Pese a ello, continúan detectándose muchas dificultades, según apunta el 61% de las gestorías encuestadas. Entre ellas, se indica la complejidad para incluir los datos correspondientes en la declaración del contribuyente porque no dispone de información. Por ejemplo, tiene datos poco fiables, mal organizados o carentes de las fechas de compra-venta, entre otros factores.

Más claro es el perfil del contribuyente que declara las criptomonedas. De acuerdo con los datos del estudio, este declarante es un hombre con una edad comprendida entre los 30 y 45 años y con ocupaciones no manuales.

Patrimonio y rectificaciones

El 81% de las gestorías presenta declaraciones de Patrimonio, aunque los contribuyentes con obligación de declarar este impuesto no alcanza el 6% del total de los que se atienden.

En cuanto a las declaraciones rectificativas y complementarias, el 95% de las gestorías reconoce que las tramita. Y dos son las principales razones: el 51% son por atrasos en los convenios colectivos y el 34% devoluciones del SEPE y Seguridad Social. En menor medida, el 11%, existe relación con compraventas de inmuebles no incluidos en la declaración correspondiente.

Dudas

Una campaña de la Renta más, los contribuyentes siguen teniendo prácticamente las mismas dudas y temores. De este modo, más del 40% está inquieto por tener que pagar más de lo que esperan, mientras más del 20% tiene correlación con recibir un requerimiento. En menor medida, en torno al 15%, están las declaraciones de herencias o transmisiones y, alrededor del 5%, tiene relación con las complementarias por retrasos.

Relación con la administración

Finalmente, el estudio también presta atención a la relación entre las gestorías y la Administración. Y aquí la opinión está dividida: el 50% la califica durante la campaña de la Renta como satisfactoria, mientras el 50% restante afirma que es insatisfactoria.

Entre los principales puntos que resaltan los profesionales descontentos están la imposibilidad de contactar con la Administración, sobre todo por la vía telefónica, y la falta de respuesta a las consultas trasladadas, que es apuntada en el 100% de los casos.

Y, sobre el software de la AEAT, los gestores administrativos lo valoran de forma satisfactoria, especialmente por los programas informáticos de ayuda de la Agencia Tributaria y su manual de renta.