Leite (Embajador de Brasil): "Las pymes españolas ya se abren paso dentro del mercado brasileño"

Brasil es el principal socio de España en Sudamérica. Empresas como Santander, Iberdrola, Telefónica, Aena o BBVA tienen presencia en el país amazónico. Por su parte, en la rama del comercio, las cifras son algo más bajas y el reto actual para que esto mejore es llevar adelante el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur, según contó a elEconomista.es el embajador de Brasil en España, Orlando Leite Ribeiro.

¿Cómo está el estado de la inversión española en Brasil?

Está muy bien. La inversión española tuvo una media de 4.000 millones en los últimos 10 años. Esto hace que España sea hoy nuestro segundo socio inversor más importante, solamente detrás de Estados Unidos. Las inversiones de España son cuatro veces la de China. Esto nos hace una idea de la importancia de las inversiones españolas. Todas las grandes empresas del IBEX 35 están en Brasil. Pero en las inversiones estamos ahora en una nueva fase, en la que las pequeñas y medianas empresas españolas están descubriendo el mercado brasileño y haciendo la misma apuesta que los grandes.

Las Pymes brasileñas también apuestan por España ¿a qué cree que se debe eso?

Mi visión, y no sé si es porque soy el embajador en España, es que este país tiene que ser el puente entre Brasil y Europa. Obviamente, tenemos una excelente relación con Portugal, debido a nuestra cultura, historia y lengua común, pero Portugal como economía es más pequeña, no tiene tanto dinamismo y España está más integrada en Europa. Es por eso que, para mí, tiene más sentido que las empresas brasileñas empiecen su internacionalización en Europa por España.

Iberdrola es una de las grandes empresas que están muy pendientes de su plan de eólica marina ¿En qué punto está?

Es cierto, lo mejor que tenemos es que contamos con España para el desarrollo de las energías renovable. La eólica marina está pasando ahora por un momento de desarrollo de la legislación. Una cosa que caracteriza al mercado brasileño, y eso explica por qué hay una gran inversión española, es que nosotros aportamos seguridad jurídica. Cuando todos los reglamentos finalizados, aportaremos esa seguridad jurídica para que Iberdrola pueda invertir en esta nueva frontera energética, por supuesto.

En el comercio las cifras no son tan buenas como en inversión.

Es cierto, pero no son malos. Estamos hablando de un intercambio comercial en torno a 13.000 millones de euros. Nosotros el año pasado exportamos 9.000 millones y España exportó a Brasil 4.000 millones y eso tuvo que ver mucho por la guerra de Ucrania. Hubo un gran crecimiento de las exportaciones de Brasil a España, sobre todo de petróleo y grano. Pero es cierto, aunque han mejorado mucho, está muy por debajo de lo que debería estar.

¿Cree que estas cifras mejorarían si hubiese un acuerdo entre la UE y Mercosur?

Una de las razones por las que el comercio no ha funcionado con Europa en los últimos 20 años son, precisamente, las barreras arancelarias. Esto crea dificultades competitivas tanto a las empresas brasileñas que exportan a Europa como a las europeas a Brasil. Por ejemplo, yo en España todavía no he encontrado un vino malo, son de excelente calidad y tienen un precio muy razonable. Pero cuando este vino llega a Brasil, el precio aumenta y tiene que competir con el vino argentino, el uruguayo o el chileno, que entra en el país sin aranceles. Entonces, mi mensaje es que el acuerdo de Mercosur será importantísimo para que haya dinamismo comercial entre ambas regiones.

Se habla mucho que Brasil y España usarán las sus turno en la presidencia de Mercosur y el Consejo Europeo, respectivamente, para sacar esto adelante.

Es complejo. A este acuerdo se llegó en 2019. Yo trabajé en la mesa de negociación y en aquel entonces el mundo era de otra manera y aquel era un acuerdo equilibrado para ese tiempo. Cuatro años después, el mundo cambió muchísimo, hay nuevos gobiernos en los países europeos y de Mercosur, entonces creo que los países tienen derecho a revisar el acuerdo. Entonces, ahora tenemos una situación muy cómoda. Hay un gobierno en Brasil que demanda un acuerdo equilibrado y hay un Gobierno en España que ha establecido como una de sus prioridades el acuerdo de Mercosur y la Unión Europea. Estos países tendrán la oportunidad de hacer los cambios que crean necesarios y firmar el acuerdo, yo creo que es lo más importante. En seis meses, si hay voluntad diplomática, y le aseguro que la hay, sería posible firmar un acuerdo.

Todavía está Francia, que sigue siendo uno de los principales países detractores ¿Ha comentado con sus compañeros de misión en Francia cómo está la situación?

Yo creo que esto es, sobre todo, un tema europeo. Nosotros ya tenemos nuestros propios problemas. Tenemos que convencer a nuestros socios que esto sigue siendo una buena idea. Estoy seguro que la Comisión Europea y los países siempre han demostrado apoyo al acuerdo. España, Portugal, Italia… Y creo que internamente están trabajando para que salga adelante. Yo creo que la dificultad con Francia es fruto del desconocimiento. Cuando uno habla de la resistencia de Francia es por la cuota de exportación de carne vacuna. Pues la exportación que se acordará es muy pequeña, equivale a una hamburguesa por cada europeo al año, eso no tiene capacidad de cambiar las formas de producción europea.

Dentro de sus socios comerciales, China ha aparecido como un actor potente ¿Esto podría afectar a las relaciones de Brasil con Europa?

No lo creo. Europa es un socio muy importante y queremos estrechar cada vez más las relaciones. El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, dice que Iberoamérica e Europa somos una región geocompatible, compartimos muchas cosas. Pero cuando en 1999 empezamos a negociar el acuerdo con Mercosur y la Unión Europea, el 46% de nuestras exportaciones agrícolas eran para Europa y 20 años después, los números cayeron hasta el 16%. No es que hayan caído, sino que apareció China como una potencia dentro del comercio internacional, entonces Europa tiene ahora un gran comercio con este país y Brasil igual, el 38% de lo que exportamos a China son productos agrícolas, es un importante socio, no tanto para inversión, pero sí para comercio.

Estos días se habló en París sobre la financiación hacia las economías emergentes y el cambio de rumbo de la política financiera global ¿Cuál es la postura de Brasil en este aspecto?

Para nosotros hay un punto muy importante que es el mercado de carbono. Brasil tiene en más del 50% de su territorio el bioma amazónico. Toda la Unión Europea cabe ahí dentro, para que los lectores se hagan una idea. Esto es algo que nosotros tenemos pero que nadie paga para que se mantenga. Nosotros tenemos un código de preservación muy estricto, casi ningún país tiene esto. Dependiendo del tamaño que sea la parcela adquirida, el propietario tiene que dejar entre un 20% y un 80% virgen, sin cobrar. Pero estas personas tienen que tener algún incentivo. Yo creo que sería muy interesante que los europeos entren, de verdad, en este proceso de desarrollo del mercado de carbono.