Macao: la región china que se ha convertido en Las Vegas de Asia

La influencia de occidente sobre China es cada vez más evidente. Pese a los esfuerzos de su Gobierno por mantenerse al margen, la tendencia social va encaminada hacia un modelo similar al estadounidense o europeo. De hecho, esta semana se ha inaugurado un gran casino de lujo inspirado en Londres. La localización escogida ha sido la región administrativa especial de la República Popular China, Macao, también conocida como Las Vegas de Asia.

La inversión para la construcción de estas instalaciones ha sido de 2.000 millones de dólares. La empresa que ha llevado a cabo esta operación ha sido Las Vegas Sands, una compañía de casinos y complejos turísticos con sede en la 'Ciudad del Pecado'. La actividad de esta ha llegado hasta esta región china, que es la única donde está permitido el juego.

Así, este resort se une a Cotai Strip, término con el que la empresa se refiere a la zona donde están ubicados sus complejos, que también replican otras ciudades famosas, como The Venetian Macao o The Parisian Macao, entre otros. Esta localidad se ha convertido en un punto estratégico en la economía de China .

The Venetian Macao. Foto: Alamy

En el primer trimestre del año, los ingresos brutos del juego superaron los 4.000 millones de dólares, que supone la mitad de su capacidad antes de la pandemia. Sin embargo, según un informe de la AFP con la participación de analistas de Credit Suisse estimaron que para el año que viene los ingresos aumentarán un 85% respecto al periodo anterior al covid. Ante las exigencias del Gobierno de Xi Jinping por diversificar sus fuentes de ingresos, se han abierto otros tipos de negocios en Macao, desde parques de atracciones hasta spas.

"El gobierno tiene razón al centrarse en el crecimiento del turismo"

El director ejecutivo de Las Vegas Sands, Robert Goldstein, señala a la CNBC: "No se puede conseguir una habitación de hotel mejor que la que hemos puesto en el Londoner. No se puede obtener una mejor experiencia de spa, no se puede obtener una mejor experiencia de comida". El CEO enfatizó que Macao se ha convertido en un mercado "dominante e importante".

Todos los operadores que han invertido en esta zona acordaron invertir alrededor de 15.000 millones de dólares durante la próxima década con tal de aumentar las vías de ingresos. "Los juegos no son un negocio difícil de construir, y el gobierno tiene razón al centrarse en el crecimiento del turismo", dijo Goldstein a CNBC.

"Lo que tratamos de hacer es construir hoteles que funcionen en conjunto. Los gamers quieren venir, y los no gamers vienen aquí a comprar o ir al spa durante tres días", concluyó.