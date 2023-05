Bonet defiende que la mediación favorece la competitividad empresarial "en un momento de incertidumbre"

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha resaltado los beneficios de la mediación empresarial como sistema de resolución de conflictos y ha hecho hincapié en la capacidad de este instrumento alternativo a la justicia ordinaria para fomentar la competitividad de las empresas en un momento de incertidumbre, como el actual.

Bonet que ha participado en Valladolid en la I Cumbre Mundial de Mediación Empresarial, ha señalado que "contar con mecanismos que permiten resolver los conflictos entre las empresas de manera rápida y eficiente redunda en la mejora de la competitividad del tejido empresarial y opera a favor de su éxito económico en un momento de cambio vertiginoso como el que vivimos actualmente, en el que las empresas deben poner todo su esfuerzo en afrontar retos tan importantes como la digitalización, la formación, la sostenibilidad o la internacionalización", ha aseverado Bonet.

Asimismo, Bonet ha recordado el compromiso de la red cameral con el impulso de la mediación como sistema de resolución de controversias. "Las Cámaras de Comercio tenemos encomendado por Ley la defensa del interés general de las empresas. Y qué mejor manera de defender esos intereses que, a través del diálogo y la negociación, es decir, de la mediación", ha afirmado José Luis Bonet durante su participación en la cumbre.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanaza, ha destacado que esta Cumbre nace con el objetivo de recuperar la cultura de la confianza y el encuentro y allanar el camino allí donde las relaciones profesionales y empresariales pueden encontrarse dañadas por el contexto global de crispación y hostilidad".

Castilla y León apuesta segura

Durante el encuentro, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado a la Comunidad como "apuesta segura" para inversores y ha defendido proyectos como el soterramiento del ferrocarril en Valladolid para facilitar la vida de los ciudadanos.

Mañueco ha defendido que que Castilla y León es una tierra de "acogida, futuro y oportunidades", que apuesta por la resolución de conflictos para "poder desarrollar una vida de la mejor manera posible".

"Invertir en Castilla y León es una apuesta segura y esta Cumbre es también una muestra del dinamismo de nuestra Comunidad y cómo nuestra historia se traslada al presente y se proyecta al futuro", ha apuntado el presidente de la Junta, a la par que ha recalcado que Castilla y León apuesta por el futuro y la sostenibilidad como uno de los elementos que fundamentan y sostienen la mediación.

A renglón seguido, ha aseverado que desde la Junta se apuesta por medidas que "facilitan la vida cotidiana de las familias, de los trabajadores, de las empresas" y que un "ejemplo de ello" es el soterramiento del ferrocarril en Valladolid, principal baza electoral del candidato del PP a la Alcaldía de Valladolid. "El soterramiento, me van a permitir que diga que no es solo un proyecto, es un mensaje de ilusión a los ciudadanos que les dice que no hay que resignarse", ha añadido a renglón seguido.

Esta es una Cumbre que, según Mañueco, "pone el valor en esa importancia que está teniendo cada vez más la mediación para la prevención y para la resolución de los conflictos de todo tipo, en todos los ámbitos sociales, pero muy especialmente en la actividad empresarial, generando los necesarios entornos de colaboración y de confianza desde la lealtad y el respeto a la comunidad".

Mañueco ha asegurado que la mediación se debe favorecer y practicar desde las Administraciones para impulsar la economía que, en Castilla y León, "avanza con vigor y con fortaleza". En este sentido, frente a aquellos a los que les "gusta hablar mal" de la Comunidad, el presidente ha mencionado "algunos datos para desmentir este situación".

En concreto, se ha referido al índice de producción industrial, que ha crecido un 8 por ciento; que las exportaciones "han experimentado el mayor crecimiento interanual de toda España", un 36 por ciento; o que Castilla y León paga "tres días antes que la media nacional" a los proveedores. "En fin, yo creo que son algunos datos que ponen de manifiesto la salud, la fortaleza y la sostenibilidad de nuestra economía", ha añadido a continuación.

Estos son, según el líder del Ejecutivo autonómico, "los datos oficiales de la realidad económica de Castilla y León" que está "cimentada en el esfuerzo de trabajadores preparados, bien formados y también por los empresarios, por las PYMES, los autónomos".

Con todo, ha recalcado que los empresarios nunca oirán en Castilla y León "hablar mal de los empresarios" porque son "los que crean empleo y riqueza", a diferencia de lo que ocurre en otros gobiernos, ha recalcado.

"Tenemos también una política de brazos abiertos, de alfombra roja, para los que quieren crecer, innovar y también instalarse en Castilla y León y eso lo hacemos con ayudas directas, con financiación, facilitando suelo industrial, apuesta por la internacionalización, porque consideramos que la salida de las empresas al exterior es una, desde luego, de las apuestas cruciales de nuestra comunidad autónoma", ha concluido el presidente.