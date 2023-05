CEOE presenta su plataforma de información legislativa para empresas

La patronal ha presentado hoy ante los medios de comunicación CEOE Data, una plataforma dotada de inteligencia artificial con la que las empresas podrán acceder a toda la información legislativa, desde el ámbito municipal hasta la regulación europea. Los empresarios insisten en que esta información es, en muchos casos, de difícil acceso y puede ayudar al "trasvase de ayudas europeas", considerando este aspecto "un punto débil" para nuestro país.

Este "ambicioso" proyecto pretende ser la "plataforma de información más importante de Europa" de la que ya está disponible la primera fase. Esta consta de cuatro módulos independientes a los que se unirán otros cuatro más, "entre finales de junio y principios de julio", y a los que podrán incorporarse más en un futuro, dependiendo de los avances que se requieran para mejorar la actividad empresarial.

Los módulos ya disponibles permiten: hacer un seguimiento legislativo de cualquier normativa o regulación que se produzca desde el nivel municipal hasta la regulación europea, de modo que las empresas que adquieran estos servicios puedan seguir todos los pasos por los que pasa una regulación desde que se presenta hasta que se aplica, con los cambios que se han ido aplicando durante el proceso. El segundo apartado permite estar al tanto de la agenda parlamentaria para hacer seguimiento de en qué punto se encuentran cada una de las propuestas de interés que se estén llevando a cabo para un sector o una región. Del mismo modo, la herramienta ayuda a los empresarios a acceder a subvenciones y licitaciones a todos los niveles, desde local hasta el europeo. Por último, cuentan con un clipping de prensa, que permite a los usuarios generar automáticamente y, a través de la inteligencia artificial, generar un resumen de prensa.

Por su parte, los módulos incluidos en la segunda fase, que aún sigue perfeccionándose, ofrecen a los usuarios la posibilidad de consultar convenios colectivos, estadísticas económicas y empresariales e informes sectoriales. El octavo módulo ha sido el último en incorporarse al proyecto y busca ayudar a las empresas en sus procesos de internacionalización.

Desde la patronal, no han querido revelar el coste de la herramienta, que venderán a las empresas asociadas por un "precio competitivo", la mitad que para aquellas que no estén dentro de la CEOE, para que no suponga un esfuerzo extra en medio de los altos costes. Este servicio, que podrá adquirirse en su totalidad o por módulos, "con foco especial sobre las pymes y autónomos, que son el colectivo más vulnerable también a la hora de acceder y conocer esta información".

Según la web de la plataforma, el coste mensual va desde los 49 euros por el servicio de consulta de ayudas, subvenciones y licitaciones nacionales y europeas, hasta los 760 euros del clipping de prensa a la carta.

Desde el lanzamiento de la primera fase de la plataforma, CEOE ha notado dos núcleos que han mostrado especial interés: pymes y otras organizaciones empresariales que buscan ofrecer el servicio para "facilitar el trabajo a sus asociados".

Además, CEOE ha asegurado estar escuchando a los usuarios que ya usan la plataforma, pues es un proyecto "vivo" y "abierto al cambio". De hecho, existe la posibilidad de que se vayan incorporando más módulos o nuevas tecnologías que puedan surgir en los próximos años.

Ayudar al diálogo social

Desde CEOE han insistido que este instrumento, por su seguimiento de los convenios, "nace por la vocación del diálogo social, dando herramientas para desarrollar y analizar los incrementos y cambios producidos" en los distintos sectores y regiones, ayudando a "profesionalizar la negociación colectiva".

Esta será la herramienta de los empresarios ante la puesta en marcha del observatorio de márgenes empresariales, instrumento por el que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, manifestó su más profundo rechazo durante la ratificación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), la semana pasada. "No compartimos este observatorio si para lo que está es para que el Gobierno nos dicte lo que hay que hacer", dijo el líder empresarial.

El observatorio, que se pondrá en marcha a partir de junio, comenzará a operar en junio con los datos del primer trimestre de este año, que serán analizados de manera agregada y por sectores, sin señalar a empresas concretas, según ha confirmado hoy el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés.