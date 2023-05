Santiago Portela: "El Kun Agüero es una herramienta súper fuerte porque está a la vanguardia de lo que está pasando"

Fitchin es una plataforma de 'engagement' que permite al usuario tener una experiencia más completa por parte de su equipo favorito de esports a través de 'blockchain', el metaverso y 'web3'. En definitiva, es traer un personaje fuera de los juegos y convertirlo en una identificación digital en el mundo virtual. Santiago Portela nace y crece en Buenos Aires. Formado en Economía y trabajando en Finanzas, abandona Argentina "un poco por todos los ruidos que existen siempre allí" y marcha a Estados Unidos para hacer un MBA en Columbia, Nueva York, en 2010. Tras trabajar en Finanzas durante 10 años en Nueva York decide dar el paso y fundar Fitchin a principios de 2022, ocupando un espacio no visto antes en la industria de los esport.

¿Cómo nace la empresa?

Nosotros veníamos trabajando un poco con los dos mundos. Con el mundo de blockchain, a ver qué hacíamos y qué desarrollábamos. Teníamos que invertir en eso y en nuestra búsqueda de qué hacer nos topamos con el Kun Agüero. Él nos planteó la dificultad que tienen los esports en lograr ciertas cosas. ¿Qué cosas? Primero, dependen casi mayoritariamente de los sponsors, y eso para ellos es un problema, es un riesgo.

El segundo punto es que el engagement con el fan es limitado, hay pocas cosas que hacer más allá de la interacción por redes sociales. Otra cosa es que los equipos están tan enfocados en cuidar a su roster y trabajar con los jugadores, que no hay tiempo para algo más. No solamente no hay tiempo, sino no hay recursos para algo más. Y ahí es donde están perdiendo la oportunidad, el fan y ellos, de interactuar de una forma más cercana.

Después, otra cosa que vimos es el poco conocimiento de web3. Pero el problema máximo es la baja monetización del fan. ¿Para qué voy a hacer todo este esfuerzo si después no puedo monetizarlo? Entonces, toda esa idea que él planteaba, le dimos forma a la solución de estos problemas y fuimos decantando a Fitchin.

¿Cómo surge la unión entre Fitchin y el Kun Agüero?

Nos encontramos con él y fue más una charla social. No vino a pedirnos que desarrollásemos nada para él, sino que estaba planteando los problemas que él encontraba mayoritariamente en su equipo de esports. Ahí es donde nosotros dijimos, "bueno, este es un problema serio que, si él lo tiene con su equipo que es tan grande y tan relevante, no me quiero imaginar lo que son los otros".

Imagino que son un poco los mismos problemas para todos. A partir de ahí empezamos a hablar con otros equipos y, definitivamente, todos tienen los mismos problemas.

¿Qué supone como empresa trabajar con el Kun Agüero?

Para empezar es un honor y después es una herramienta súper fuerte para el análisis del negocio, en el sentido de que no solamente tiene una mirada muy interesante y tiene experiencia porque, hoy por hoy, no solamente tiene su equipo de esports, también es un streamer relevante y tiene un acceso al mercado muy profundo, sino también está en la vanguardia de todo lo que está pasando. Te permite ver el mercado en general, qué es lo que están pensando, qué están haciendo y por qué.

¿Cuál es la principal diferencia con respecto a la competencia?

Hay varias diferencias. La primera es nuestra posición en el ecosistema. Lo que nosotros buscamos hacer es algo más general y no separado por productos, o sea, no solamente darle al fan una experiencia, sino dar el lugar para esas experiencias. Entonces, dentro de nuestra plataforma tenemos los torneos, tenemos activos digitales, tenemos la creación de un avatar o algo que personifique al usuario. Entonces, ahí es donde creo que está la gran diferencia nuestra.

Es algo mucho más completo, lo cual, como compañía es un reto mucho mayor, porque hay muchas cosas que tenemos que trabajar y otras muchas cosas que pueden salir mal.

¿Cuáles son sus objetivos en el corto-medio plazo?

El primer objetivo que tenemos ahora a corto plazo es el lanzamiento del Hub de comunidades, que es el corazón del producto. Eso ya está saliendo a productivo con la primera comunidad que tendrá su membresía y es un poco un test para ver cómo reacciona el mercado.

El siguiente objetivo que tenemos, un poco más lejos, es expandir la oferta de equipos que tenemos y también ir a otras comunidades más allá de los esports. Cuando uno piensa en la demografía que va a los esports, no son los esports el único actor relevante. Tenemos a los creadores de contenido, que para esa audiencia son sumamente importantes.

El tercer objetivo que tenemos es profundizar la oferta de activos digitales, junto con el avatar y todo lo que es la historia de los equipos y sus actores, y desarrollar una historia atrás de eso para darle valor por encima de lo que es nuestra plataforma.

¿De qué forma puede ayudar Fichin a elaborar esa historia de los equipos?

El primer paso, es usar la tecnología de blockchain. ¿Por qué? Porque lo que permite es que nuestro personaje o avatar no está dentro de mi plataforma o del juego de nadie o la plataforma de nadie, sino que está en la billetera del usuario. Entonces, eso le da una flexibilidad a un espacio que, si no, no tendría. Entonces, uno es la tecnología que utiliza y por eso usamos blockchain en nuestro proyecto.

El segundo punto es desarrollar este personaje. Este personaje venimos desarrollándolo con los cuatro equipos que estamos trabajando. Los cuatro tienen su personaje que fue cocreado con la comunidad y ellos participaron de qué es lo que querían ser.

El paso próximo es llevarlo a la billetera de cada uno, permitir que cada uno pueda personalizarlo. Por último, dependiendo mucho de la evolución de todo el blockchain, es cómo llevo a este personaje a distintos juegos y que esa sea la manera de los fans puedan jugar contra otra comunidad con su personaje.

¿De qué forma puede esta 'tokenización' favorecer o agrandar un ecosistema tan joven y que desconoce el funcionamiento de estas nuevas herramientas?

La primera cosa que siempre me gusta remarcar es, muchas de los procesos que se hicieron hasta ahora en blockchain perjudicaron a la imagen producto. Por otro lado, se enfocaron mucho en generar valor monetario y no valor. Entonces, no es un problema de cuánto se gasta o no se gasta en eso, sino cuánto me relaciono con eso de forma sentimental más allá de buscar valor.

¿Cuáles son sus proyecciones económicas para los próximos años, tanto para 2023 como para 2024?

Hasta el momento fue un año y medio de inversión, de crear y de potenciar todo lo que estamos generando, y traerlo a la vida. Nuestra idea es que para finales de este año estar en break even point, de lo que vamos generando y lo que vamos gastando. Para el año que viene ya empezar a contar con ganancias.

Ese es el objetivo. Siempre lo más difícil en este mundo es atraer usuarios y no lastimar el atraer usuarios por enfocarse en revenues, es la discusión de antaño; cuál es más importante, cuál atraer primero. Uno trata de hacer un poco de equilibrio y atraer a los usuarios para después poder darle todas estas cosas nuevas, porque es difícil venderle a alguien algo que no conoce.

Hablaba antes del 'web3'. ¿Qué y cuáles son los beneficios de este soporte?

Una de las primeras ventajas es para el usuario el ser dueño de sus activos. ¿Qué significa ser dueño de sus activos? Es que me lo puedo llevar a otros lados. También tiene el poder de transferir activos y nadie me puede limitar la transferencia. Eso también implica bastante transparencia porque, al verlas, está todo anotado en la blockchain que se usó. Entonces, sabemos quién lo tiene, por qué lo tiene, desde cuándo lo tiene y, después, todo queda ahí anotado.

Para el equipo de esports, uno de los beneficios de esto es que pueden ser ellos los que generan activos digitales. Además, no solamente eso, sino que, si tienen individualizadas las billeteras de sus usuarios, pueden premiarlos de forma sencilla y mandarles regalos a esas billeteras de forma sencilla y económica. Eso me da una manera de relacionarme de forma mucho más cercana o mucho más individualizada con esa persona, más allá de lo que son las redes sociales.

Habrá cantidad de retos para el sector y más dentro de una industria tan en alza como se ha convertido en los últimos años en los esports.

Al cien por cien. No hay regulaciones y eso es un problema grande para mucha de la innovación que se viene de ese lado. También hay una falta de conocimiento de muchos sobre qué es el blockchain, lo cual también genera mucho miedo y mucha adversión a tratar con esto.

La cantidad de avances de cada uno de estos usos que permite el blockchain todavía no están totalmente claros. Hasta hace pocos años los NFT no existían. Pero bueno, hay tantos usos distintos.

Dentro de los retos que Fitchin tiene es hacer la experiencia súper sencilla. Estamos trabajando mucho en eso, pero hay que romper un poco con la fricción que hay cuando uno usa blockchain y enseñarles a los distintos actores cómo pueden hacer las cosas de una manera distinta a lo que hacen hoy por hoy.

Sabemos que esta audiencia es muy exigente y tenemos que tener cuidado de cómo la hacemos, cómo la enseñamos y que esto sea algo que les da valor y no les complique la vida.

¿Ahora mismo sus 'partners' son solo equipos de habla hispana?

Sí, en este momento empezamos con partners únicamente de habla hispana por una cuestión de facilidad comunicativa, pero ya estamos trabajando, como es una empresa global y nuestra visión siempre fue global, para entrar en otros mercados con distintos idiomas, específicamente de lengua inglesa y también el portugués.

Han lanzado hace poco el programa de abonos digitales, ¿qué conclusiones se sacan de este primer lanzamiento de este programa?

Sí, lo primero que sacamos fue una etapa de pre-registro para acceder a la compra de abonos y la verdad que la comunidad ha sido súper receptiva; y lo ha sido en el número de gente que se ha registrado, pero también en los comentarios y cómo han empujado esto.

Lo más importante que recibo fue que, independiente del valor monetario que vaya a tener el abono para esta serie fundadora, tanto las opiniones como el sentido de pertenencia y el valor percibido de los beneficios fue muy alto.

Estamos muy contentos y esperamos una serie de fundadores realmente exitosa, donde recibir gran cantidad de miembros en nuestra comunidad.