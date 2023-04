IDiA acerca los fondos europeos RESIST para el sector de la automoción

El Clúster IDiA, miembro aragonés del consorcio que gestiona estos fondos, ha presentado las líneas de acción de RESIST, que movilizará más de un millón de euros en el sector de la automoción, movilidad y transporte.

Zaragoza ha acogido la primera jornada pública organizada por el proyecto europeo RESIST, que contempla diferentes convocatorias para las pymes de este sector con el fin de promover la digitalización como herramienta para una industria más sostenible y competitiva.

En este acto, se ha llevado a cabo el primer encuentro de búsqueda de socios potenciales para facilitar la creación de consorcios para lo que se ha contado con la participación de empresas aragonesas y europeas.

En el edificio DIC de ITAinnova, se ha llevado a cabo la presentación, de forma híbrida, de las distintas oportunidades de financiación europea, de hasta un máximo de 60.000 euros por empresa.

Además, también se ha contado con ponencias sobre casos de éxito identificados, compartiendo las tendencias del sector y referencias para la transición verde y digital.

La jornada ha incluido una sesión de matching y networking donde distintas empresas aragonesas y del resto de Europa han celebrado encuentros individuales para preparar presentaciones de solicitudes a las distintas convocatorias. Estas sesiones, de acceso gratuito, se seguirán celebrando dentro del marco del proyecto RESIST durante 2023 y 2024.

Ayudar a 100 pymes

El Clúster aragonés IDiA participa, junto con otros cuatro clústeres europeos, en el proyecto "Resilience through sustainable processes and production for the European automotive industry" (RESIST), financiado por la Unión Europea, en el marco de las "Iniciativas conjuntas de clústeres (EUROCLUSTERS) para la recuperación de Europa".

RESIST es el primer Eurocluster aprobado por la Comisión Europea para el ecosistema de movilidad, transporte y automoción. Su objetivo es ayudar a más de 100 pymes en su proceso de transición verde y digital, así como incrementar su nivel de resiliencia ante los próximos retos.

Para lograrlo, se lanzarán distintas convocatorias de ayudas relacionadas con cinco áreas específicas: networking, innovación, adaptación, formación e internacionalización.

Además, las pymes podrán beneficiarse del acceso a información clave y estudios focalizados en analizar retos futuros, oportunidades, necesidades, entre otros, así como de encuentros con socios de otros sectores industriales.

RESIST funcionará así como una ventanilla única en la que las pymes del ecosistema de movilidad, transporte y automoción podrán acceder a financiación y poner en marcha proyectos que garanticen su crecimiento sostenible.