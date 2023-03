Von der Leyen insta a ser más "audaces" frente a China a una semana de su visita al país

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sienta las bases para su primera visita oficial la próxima semana a China, de la mano del presidente francés, Emmanuel Macron. El marco es un tanto tenso, pues las relaciones entre la UE y el gigante asiático se han ido deteriorando. Por lo que la jefa del Ejecutivo comunitario ha hecho un llamamiento a ser más "audaces" frente a China,

"Está claro" que las relaciones con el gigante asiático "se han vuelto más distantes y más difíciles en los últimos años", ha aseverado la alemana este jueves en un discurso en el think tank alemán MERICS,. No obstante, considera que el vínculo con el país "es demasiado importante como para ponerla en riesgo al no establecer claramente los términos para un compromiso saludable".

Por eso, ha pedido a los países de la UE que hagan un uso "más audaz y más rápido" de las nuevas herramientas económicas contra China, como es el caso de los subsidios o las políticas contra el chantaje de países terceros.

En un paso más, ha criticado al gobierno de Xi Jinping el "endurecimiento deliberado de la postura estratégica de China". Así, Von der Leyen se ha referido a la vista del líder chino a Moscú y ha criticado que, pese a la invasión militar rusa de Ucrania, "mantiene una amistad sin límites con la Rusia de Putin". Aunque, ha puntualizado, ha habido "un cambio de dinámica en la relación entre China y Rusia", en paralelo, ha advertido de que la forma en la que China interaccione con Putin "determinará las relaciones que tenga con la UE".

En este sentido, Von der Leyen ha recordado a China su responsabilidad a la hora de tener "un rol constructivo" para conseguir una paz justa en relación a Ucrania. "Cualquier plan de paz que consolide la anexión de Rusia, no es un plan viable", ha incidido la presidenta de la Comisión Europea en relación a la propuesta presentada por el Gobierno chino.

La presidenta del Ejecutivo comunitario ha resaltado que la relación de la UE con China "es una de las más complejas e importantes del mundo", por tanto, la forma en la que se gestione será "un factor determinante para el futuro de la prosperidad económica y la seguridad".

Ha sido así que ha criticado el chantaje económico y comercial que ha aplicado China al considerar que utiliza su influencia para "obtener lo que quiere de los países más pequeños" y le ha afeado aumentar la represión en el país. Como ejemplo ha puesto el caso de Lituania, que tras abrir una oficina de representación en Taiwán se ha visto sometida a sanciones en la importación de sus productos al mercado del gigante asiático.

La presidenta de la Comisión Europea ha manifestado su preocupación por lo que se esconde tras a la vuelta de China a la escena mundial, tras la apertura después del COVID. Un marco en el que ha llamado a definir una estrategia europea hacia China.

La alemana ha puesto en valor que en menos de cincuenta años el gigante asiático ha dejado atrás la pobreza y el aislamiento económico para convertirse en "la segunda mayor economía mundial" y "líder en muchas tecnologías de vanguardia". Por lo que ha cuestionado su figura como país "en vías de desarrollo" considerando su poder económico industrial y militar.