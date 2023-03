La financiación alternativa de la Transición Energética

Actualmente se están acelerando las inversiones en materia de transición energética y en reducir la dependencia energética e industrial en todo el mundo y, concretamente, en Europa.

Se trata de más generación renovable, más electrificación de la economía, la descarbonización en sectores como la industria, los edificios y el transporte pesado, y la eficiencia energética, esto es, producir más con menos energía.

Todos estos objetivos suponen un reto inmenso para nuestra economía y nuestras empresas, por lo que se están acelerando nuevos modelos de negocio, como el autoconsumo fotovoltaico o con biomasa, las comunidades energéticas , así como otras tecnologías como las bombas de calor industriales, la aerotermia, los gases renovables, el almacenamiento, entre otros.

Algunas de estas formas de descarbonización pueden implicar necesidad de incentivos para hacerlas viables; otras, sin embargo, como la eficiencia energética, el autoconsumo y/o la electrificación, aunque supongan unos fuertes desembolsos iniciales, ofrecen rentabilidades muy interesantes para empresas, comunidades y particulares.

Si hablamos, por ejemplo, del autoconsumo o la aerotermia, los crecimientos en los últimos años son superiores al 80-100% anual en España, y las perspectivas siguen siendo de fuertes crecimientos. En el caso de las bombas de calor destinadas a todo tipo de usos -industrial, comercial o residencial-, sólo en el 2022, el crecimiento rozó el 40%.

Es necesario considerar fuentes de financiación alternativas que permitan la ejecución de estas inversiones y precisamente en los últimos años han surgido numerosos fondos de deuda y/o híbridos (capital y deuda) especializados, que facilitan la financiación basados en acuerdos tripartitos entre éstos, un tecnólogo (normalmente empresa instaladora y/o de servicios energéticos) y el cliente final que necesita las inversiones.

Son modelos de negocio conocidos comúnmente en terminología anglosajona como Transition Energy as a Service y todas sus variantes: Solar as a Service (SaaS), Heat as a Service (HaaS), Energy Storage as a Service (ESaaS),...

En pocas palabras, el tecnólogo se encarga de llevar a cabo la inversión y su financiación, apoyado por estos fondos alternativos, y también de su operación o mantenimiento en el largo plazo, a cambio de una retribución en forma de PPA, contrato por ahorros generados, tarifa plana, que suponga igualmente un win win para el cliente final en forma de ahorro en su factura energética.

Es importante señalar que este tipo de financiación está siendo válida para financiar a un coste competitivo -al ser asset based- todo tipo de inversiones y tecnologías que pueden ir desde puntos de iluminación LED, pasando por proyectos de autoconsumo, inversiones en bombas de calor en empresas y/o aerotermia en el sector residencial, hasta para la electrificación de flotas de transporte, desarrollo y construcción de plantas de biometano, eficiencia energética en edificios y/o almacenamiento.

Adicionalmente, es importante destacar que es una financiación disponible tanto para grandes empresas como para PYMES, así como para ayuntamientos y empresas públicas de muy diferentes tamaños.

El trabajar con estos fondos requiere de una estructuración a medida, con una asignación de riesgos y responsabilidades clara, asumiendo el tecnólogo la compra de equipos y la instalación, así como su operación o mantenimiento; el fondo la financiación (pudiendo ser incluso del 100% de la inversión) y el riesgo de impago o insolvencia del cliente final y, este último, externalizar parte de la gestión energética, focalizándose en su negocio.

Como complemento a la financiación anterior de tipo asset based, existen cada vez más soluciones de financiación alternativa para estas empresas especializadas, caracterizadas por fuertes crecimientos en los últimos años, que se adaptan a las necesidades de cada compañía, en un contexto actual, además, donde las subidas de los tipos de interés y de los márgenes bancarios han hecho que se estrechen las diferencias anteriores.

Los retos económicos y financieros que conlleva la descarbonización de la economía europea y mundial, son ingentes, y evidentemente, requieren de distintas políticas de incentivos y fuentes de financiación. La financiación alternativa en este sector es ya un actor relevante que no puede sino seguir creciendo en el futuro próximo con la incorporación de más actores y mayores compromisos por parte de fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos, family offices, fondos de fondos y fundaciones.