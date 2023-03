Fundación Transforma España reconoce el talento sénior

Fundación Transforma España ha presentado en colaboración con BBVA, la II edición de los Premios Valor Añadido, para poner en valor la importancia del talento sénior. Los galardones tienen la misión de premiar a aquellas personas físicas que han contribuido, con su trabajo y sus méritos en las áreas educativas, científicas, técnicas, culturales, sociales y empresariales, a subrayar el valor del talento sénior en España, especialmente si su mayor logro ha sido alcanzado en su etapa sénior. Los galardones buscan construir referentes y que el reconocimiento a la persona y a su obra anime a sus semejantes a seguir aportando valor a la sociedad.

"Existe la idea de que una persona, a cierta edad, no tiene más que aportar. Hay que romper con esa idea, porque no es verdad", señala Eduardo Serra, presidente de Fundación Transforma España. "Buscamos premiar a personas mayores de 55 años para reconocer e incentivar que sigan aportando valor a la sociedad. Existen personas que, pudiendo estar sin hacer nada, jubilados o pre-jubilados, siguen aportando todo su talento y experiencia para ayudar a crear una sociedad mejor. Algunas de estas personas siguen en activo y otras se han jubilado. Esto no importa, porque desde la jubilación también se pueden hacer muchas cosas."

"Uno de los principales vectores sobre el que trabajamos en la Fundación Transforma España es el talento", indica Serra. "En concreto, llevamos años poniendo en marcha iniciativas en España para su análisis, reconocimiento y puesta en valor. Gracias a la colaboración de BBVA, el año pasado nos aventuramos a reconocer e incentivar esta aportación de valor a la sociedad premiando a personalidades de la talla de José Luis González Vallvé, Diego del Alcázar y Silvela, Antonio Vázquez Romero, Joaquín Soriano Villanueva, Fernando Baquero Mochales y María Moreno Sorrosal. Tras el éxito de la iniciativa, este año estamos muy orgullosos de presentar la segunda edición de los premios", concluye Serra.

Los Premios Valor Añadido se otorgan en seis categorías:

- Premio Valor añadido a la Nación

- Premio Valor añadido a la Educación

- Premio Valor añadido a la Empresa

- Premio Valor añadido a la Cultura y las Artes

- Premio Valor añadido a la Ciencia y la Investigación

- Premio Valor añadido a la Concordia y Acción Social

El plazo de recepción de candidaturas de la II edición de los Premios Valor Añadido se abre el 27 de marzo y finaliza el 27 de mayo. Las candidaturas han de presentarlas personas o entidades a través de la página web de Transforma España y tienen que acompañarse con dos cartas de apoyo. Doce personalidades expertas integran el jurado que estará presidido por Luis de Carlos, patrono de la Fundación Profesor Uría y presidente de Uría Menéndez hasta diciembre de 2022 y se reunirá el 12 de junio para la deliberación. La entrega de premios tendrá lugar en la sede de la Fundación BBVA el día 29 de junio de 2023.