Roto, desgastado o manchado: qué medidas podemos llevar a cabo ante un billete deteriorado

El dinero en efectivo es el medio de pago más utilizado en España. Según el 'Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo 2022', realizado por Ipsos, el 99 % de la población española posee y utiliza dinero en efectivo. Un 64 % de la ciudadanía lo utiliza a diario y otro 26 %, por lo menos una vez en semana. Además, casi 6 de cada 10 personas (58 %) lo considera indispensable para sus gastos cotidianos.

Del mismo informe se extrae que tres de cada cinco pagos realizados en el año 2022 se hicieron con dinero efectivo, frente al 35 % que se llevaron a cabo con tarjetas y otro 3,7 % mediante dispositivos móviles. El 1,3 % restante se compuso de pagos a través de plataformas en internet, de transferencias bancarias o de Bizum.

Dado su elevado grado de aceptación y uso tanto en España como en otros países de la zona euro, la durabilidad es uno de los aspectos que más se tienen en cuenta a la hora de fabricar los billetes.

Según explican desde el Banco de España, los billetes que todos conocemos están impresos sobre un papel fabricado al 100 % con fibras de algodón, "lo que los hace muy resistentes". Además, los billetes de menor valor, dado que son los más utilizados, están recubiertos de un barniz especial que los protege frente a la suciedad y el deterioro.

Sin embargo, toda esta intencionalidad no salva a los billetes del desgaste, del paso del tiempo y de algún que otro percance (roturas, derrames, lavadoras, mascotas, etc.) "También puede ocurrir que nos encontremos con billetes manchados de tinta por la activación de los sistemas antirrobo que tienen algunos cajeros automáticos", señala la entidad. "Si al recibir un billete manchado con tinta sospecha que pudiera proceder de un dispositivo antirrobo, no lo acepte y pida otro", recomienda.

Qué hacer ante un billete deteriorado

Ya sea por nuestros actos o por los de un tercero, lo cierto es que un billete deteriorado puede acabar en nuestra cartera. Y ante la duda de que pueda no ser aceptado en algún comercio o establecimiento, podemos tratar de cambiarlo por uno nuevo.

Los billetes en euros son resistentes y están hechos para durar. Aún así, te contamos qué hacer en caso de que un billete se estropee o se rompa. #bdeEfectivo pic.twitter.com/fwB9iu7Mzx — Banco de España (@BancoDeEspana) February 15, 2023

"Si tenemos un billete deteriorado, podemos presentarlo en cualquier sucursal del Banco de España o en cualquier otro Banco Central Nacional de la zona del euro para que nos lo cambien por otro nuevo", explica Gema Ortega, de la Unidad de Análisis de Billetes del Banco de España.

No obstante, dependerá del nivel de degradación que este sea aceptado o no para su intercambio. "Como norma general, se canjeará un billete de euros deteriorado cuando se presente más de la mitad de la superficie original del billete", aclara Ortega. Del mismo modo, también se podrá canjear si se presenta menos de la mitad "cuando se pueda demostrar que la parte que falta se ha destruido".

No obstante, existen dos casos en los que no se acepta el cambio. "Los billetes que han sido deteriorados intencionadamente o que presentan manchas de tinta de un dispositivo antirrobo, no se cambian", concluye.