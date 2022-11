Vara dice que "personalmente" no le gusta proyectos como el vertedero en Salvatierra pero las leyes hay que "aplicarlas"

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que "personalmente" no le gusta proyectos como el vertedero en Salvatierra de los Barros (Badajoz) pero ha insistido en que las leyes y las normas hay que "aplicarlas en el estricto sentido de la justicia".

"Proyectos de estas características, a mí, personalmente, no me gustan. ¿Eso quiere decir que el presidente tiene que, como consecuencia de sus gustos o de sus preferencias, llevarlos a la interpretación de las normas?. No, las normas hay que aplicarlas en función del estricto sentido de la justicia y ahí es donde vamos a seguir y donde vamos a continuar", ha recalcado.

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE de Extremadura en la que ha presentado la campaña 'El bienestar no tiene precio', que incide en la importancia del Estado de Bienestar.

Así, en su intervención, ha indicado que tiene la "dificultad" de que él representa a la administración y lo que procede, por su parte, es decir, que en relación a este asunto, que la administración autonómica ha actuado, al tiempo que ha añadido que ahora actuará respondiendo al recurso presentado por la empresa promotora al archivo del expediente.

También, y a preguntas de cómo se ha gestionado políticamente el proyecto de instalación, que ha acarreado la dimisión del alcalde socialista del municipio, Fernández Vara ha indicado que esa es la "grandeza de la política".

"La grandeza de la política es que las cosas generan crisis, de las crisis se sale siempre mejor, de las crisis se sale siempre más fuerte, las sociedades que son capaces de afrontarlas y asumirlas son siempre sociedades mucho más capaces en un futuro de afrontar crisis nuevas", ha apuntado.

No obstante, y a nivel interno de partido, Vara ha reconocido que en 2019, en las pasadas elecciones, los ciudadanos de Salvatierra de los Barros decidieron con su voto que gobernara el PSOE y ahora, "sin que haya habido elecciones de por medio", va a cambiar esa decisión. "Hay que asumirlo, se esté de acuerdo o no con ello", ha espetado.

Asimismo, y preguntado por si se ha reunido con los concejales socialistas en Salvatierra, el secretario general del PSOE extremeño ha trasladado que no ha mantenido reuniones sobre el "fondo de la cuestión", que está sometido a la resolución de los recursos por parte de la Junta, pero sí ha mantenido "algún contacto telefónico" con el exalcalde y un contacto "personal fortuito" con algunas de las concejalas.

Por otro lado, y preguntado por el hecho de que Renfe mantenga en el organigrama de dirección al responsable cesado por las incidencias en el tren extremeño el pasado 1 de noviembre, como publica la prensa regional, Vara ha recalcado que a la Junta le trasladó Renfe que ese cese se iba a llevar a efecto y cree que sí han prescindido de esa personas aunque desconoce si lo mantienen en otras responsabilidades.

Finalmente, y sobre las criticas por la posición de los diputados extremeños en cuanto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y la derogación del delito de sedición y la petición de que votaran en contra, ha tachado de "hipocresía" por parte de quien solicita eso, a quienes ha tachado de entender la política "no desde el respeto sino desde el gamberreo".