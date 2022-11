David Pérez (Transportes C. Madrid): "Renovaremos la flota de Metro con 385 millones este año y 800 después"

La Comunidad de Madrid aprobó hace unas semanas los presupuestos para 2023. elEconomista.es ha hablado con David Pérez, consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la CAM, para conocer las líneas maestras de este proyecto y comentar la actualidad del sector.

¿De qué punto se parte en estos presupuestos?

Dentro del presupuesto de la Comunidad de Madrid, que son 25.000 millones de euros, el área de Transporte son algo más de 4.000 millones. Es un presupuesto que va orientado, en gran medida, a la inversión y que aumenta un 22%. Ese es el mayor incremento que se ha producido en la historia de la CAM. Y esto ocurre el mismo año que el presupuesto para Transportes en Madrid del Gobierno central disminuye un 11%. La inversión acumulada ha permitido que tengamos ahora mismo la mayor y la mejor red de transportes de toda España en extensión, compuesta por 2500 kilómetros de carreteras, 300 kilómetros de metro, 4.100 autobuses, cinco intercambiadores, que pronto serán nueve con los cuatro que estamos construyendo. Es decir, es una red muy potente cuantitativamente, pero también cualitativamente.

¿Cuáles son las líneas maestras?

Primero, el equilibrio territorial; después, la competitividad de la región; y, además, yo destacaría la estabilidad, es decir, estos presupuestos son una garantía de estabilidad. Este aumento también permitirá compensar la desinversión estatal en materia de transportes en la Comunidad de Madrid.

De los 4.000 millones, ¿cuánto es para nuevas actuaciones y cuánto para mantenimiento?

Aproximadamente mitad y mitad. De los 4.000 millones, unos 1.500 son para Metro. Más allá de eso, la mayor capacidad de inversión es la de la Dirección General de Infraestructuras, que llevará a cabo nuevas infraestructuras que van a permitir, por ejemplo, las ampliaciones de metro en marcha. La principal es la gran diagonal, la línea 11, que con 30 kilómetros va a atravesar la capital desde Valdebebas hasta la zona de Cuatro Vientos. En este momento abordamos el tramo de Plaza Elíptica a Conde de Casal. Luego una parte muy importante del presupuesto es el mantenimiento de la red de infraestructuras. Sumando partidas relacionadas con carreteras, son 200 millones anuales dedicados a mantenimiento de carreteras. En el lado de las nuevas inversiones, también está una de las mayores actuaciones que vamos a hacer en carreteras en los próximos años en la Comunidad de Madrid, la M600. Es un proyecto importante que en este presupuesto se incluye.

¿Qué plazos se manejan para este proyecto de la M600?

Va a depender del proyecto, que es el que nos va a indicar la magnitud del nivel de actuaciones que hay que hacer. Se prevé hacer un desdoblamiento, pero queremos saber en qué tramos se puede hacer, porque hay algunos que son o limitados por la propia geografía o también por cuestiones medioambientales. Entonces cuando tengamos claro qué es lo que vamos a poder hacer para ampliar la capacidad es cuando ya podremos hablar de plazos.

Y en la parte de Metro, ¿cuáles son las actuaciones?

Habrá una renovación de material de alrededor de 385 millones. El material móvil tiene que ir renovándose conforme va cumpliendo años. Ha habido un cierto parón durante la época del Covid porque se perdieron muchos ingresos. El Metro ha llegado a estar al 8% de usuarios, con lo cual la pérdida de ingresos hizo replantear la programación de inversiones, que en todo caso tienen que hacerse. Es decir, no se pueden dejar de hacer porque hay trenes que caducan. Más adelante haremos una inversión cercana a los 800 millones para renovar más vagones y, sobre todo, preparar los trenes que darán servicio a las nuevas líneas que estamos poniendo en marcha.

Más allá de las inversiones, ¿van a mantener la rebaja del 50% en el abono transportes?

El transporte público de la Comunidad de Madrid es un transporte muy subvencionado, aproximadamente a un 70% de media. Es una subvención estable en el tiempo, no es algo que se haga como las ayudas del Gobierno, unos meses, esto lo venimos haciendo desde hace años y se mantiene. ¿Qué significa esta subvención del 70%? Significa que un abono transporte joven, simplificando los datos, se paga a 20 euros. Ahora tiene unos descuentos adicionales provisionales en los que no nos queremos fijar porque realmente es algo que tiene una limitación temporal. El precio real de ese abono transporte son 100 euros. ¿Qué ocurre? Que la Comunidad de Madrid paga 80 euros. ¿Mantenemos para 2023? Mantenemos la congelación de las tarifas, que significa que los madrileños llevan ahorrados más de 165 millones de euros porque no hemos actualizado las tarifas con el IPC, y eso se mantiene. También la subvención a los jóvenes, la tarifa plana y las subvenciones a las familias numerosas, a las personas con discapacidad y a los mayores, a los que se incluye la gratuidad a partir del 1 de enero de enero.

¿Qué coste tiene la gratuidad de los mayores?

El abono pasa de 3 euros a 0 y ese tramo supone 15 millones al año. Entendemos que es un esfuerzo que merece la pena hacer.

¿Creen que esa rebaja de 3 euros fomenta el uso del transporte público? ¿Alguien no lo usa porque tenga un precio de 3 euros al mes?

Entiendo lo que planteas. Lo que hemos querido es hacer un esfuerzo que devuelva a los mayores lo que han aportado a la sociedad. Este es el último tramo de un descuento que se ha programado que quizá no es tan significativo pero que se suma a los anteriores. Este compromiso venía en el programa electoral de Isabel Díaz Ayuso, por tanto, en el programa de Gobierno. Lo que hacemos es cumplirlo y habrá mayores que nos hayan votado por ello.

Siguiendo con el Consorcio de Transportes, ¿se han planteado incorporar en los abonos la micromovilidad?

Hay que ver cómo incorporamos esos medios de transporte a nuestra política. Estamos incorporando soluciones de intermodalidad, pero en este momento, en este presupuesto, no se ha definido. Se analizará a futuro.

En otro orden de cosas, el reglamento del taxi. ¿Cuáles son sus expectativas?

Se aprobará en enero o febrero en paralelo con el que se ha desarrollado para las VTC. En el taxi venimos a una situación de hiper regulación de excesiva intervención y de excesiva limitación. Los taxistas tenían un corsé que les impedía ser competitivos. El nuevo reglamento busca liberar al taxi de ese corsé burocrático que le impide desarrollar su actividad en condiciones de competitividad. Planteamos la libertad de horario porque creemos que el taxi sin esto no va a poder competir con las VTC, ya ha cedido prácticamente todo el terreno en la noche y en el fin de semana. En Madrid hay mucha actividad, hay eventos constantemente y ni siquiera sumando taxis y VTC da para absorber esa demanda.

Cuando dice que se necesita más oferta, ¿quiere decir que se van a dar más licencias de taxi?

Las licencias de taxi le corresponden al Ayuntamiento de Madrid. Y de VTC no se pueden dar más porque se ha superado el 1/30 y hay que equilibrarlo.

¿No hay miedo a que un sector como el del taxi, tradicionalmente de autónomos, caiga en manos de grandes empresas?

De ser así, sería porque esos autónomos decidieran vender esas licencias. El taxi necesita reinventarse con nuevas medidas y nuevas armas que le permitan competir en condiciones de igualdad con las VTC.