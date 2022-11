La patronal del transporte por carretera de Castilla y León califica de "tranquila" la primera jornada de paro

La Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León (Fetracal) ha calificado de "tranquila y normal" la primera jornada de paro convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera.

Así lo ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Federación, Óscar Baños, que ha apuntado que a primera hora el tráfico de camiones ha sido "menor" por "prudencia", pero que la mañana se ha ido normalizando todo. En este sentido, ha valorado que no haya habido "ningún incidente" y ha avanzado que concentraciones convocadas como la de Salamanca se ha suspendido.

Sobre si con el paso de los días las protestas se pueden endurecer, Baños confía en que todo siga igual que hoy. "No sé si habrá más compañeros que se sumen o no. Lo único que decimos es que los que quieran parar lo hagan, evidentemente, pero que respeten al que no lo haga", ha apostillado.

Baños señaló la pasada semana que no era "el momento" de esta huelga porque se habían conseguido "avances y herramientas" tras el acuerdo que se firmó en diciembre de 2021 con el Ministerio de Transporte y Movilidad.

Así, aseguró que se estaban cumpliendo los plazos de pagos a 60 días, se habían puesto en marcha un buzón de denuncia anónima sobre incumplimientos para facilitar la actividad de inspección de transporte; al igual que se estaban cumpliendo el acuerdo de carga y descarga y los tiempos de espera no superan la hora.

En la misma línea, la patronal CEOE Valladolid no tiene constancia de problemas entre sus empresas en esta primera jornada del paro indefinido en el transporte convocado desde la pasada medianoche.

Así lo ha asegurado la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, quien instantes antes de participar en una jornada sobre reducción de cargas administrativas en las empresas, ha confirmado que no han recibido notificación de ningún problema por parte de sus asociados en estos primeros compases de la huelga.

De Miguel ha recordado que las empresas integrantes de CEOE no han secundado este paro y ha defendido la "comunicación fluida" que la patronal mantiene con la Administración para "mejorar las condiciones" en que se desempeña el sector del transporte.