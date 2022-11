Las tres actitudes particulares para el éxito de los millonarios según un CEO y presentador

Trey Lockerbie presenta el podcast llamado "Estudiamos a multimillonarios". Durante la trayectoria de su programa ha entrevistado a más de 100 millonarios hechos a sí mismos, así como a 25 multimillonarios.

De entre sus invitados, entre los que se incluyen conocidos inversores como Cathie Woods (directora ejecutiva de Ark Invest) y Howard Marks (cofundador y copresidente de Oaktree Capital Management), ha aprendido no solo que cada una de estas personas tiene su propia visión a la hora de crear riqueza, sino que además estos no creen en la suerte ni la aleatoriedad.

Así, el mismo, que se declara fascinado por las aproximaciones de la gente más rica, comenta tres hábitos que la mayoría de sus entrevistados profesan:

Centrarse en oportunidades y no en riesgos

Cuando el presentador entrevistó al ya mencionado Howard Marks, la conversación giró en torno a cómo el inversor superó los períodos de turbulencias, como el estallido de la pandemia y la Gran Recesión.

Así, Lockerbie afirma que a los millonarios les atrae "resolver puzles", y como tal tratan al mercado de valores. Así, en vez de tomar sus decisiones basándose en el temor, el riesgo o las caídas, Marks se centró en la información y en las potenciales oportunidades del momento.

El mismo decidió apostar por deuda corporativa en apuros durante la crisis de 2008, lo cuál resultó en un éxito que hizo ganar a los inversores de Oaktree 6.000 millones de dólares. Así, Marks recomienda apartar las emociones cuando se enfrenta lo desconocido, para así centrarse en encontrar la manera de que las eventualidades aporten algo positivo.

Ser paciente y previsor

El presentador explica que muchos multimillonarios siente admiración hacia Warren Buffet, debido a su manera de proceder con las inversiones y a la paciencia que ello requiere. Y es que una de las características que le llevó a amasar una enorme fortuna fue el invertir en negocios con potencial para crecer en las próximas décadas, sin importar el valor que tengan sus acciones.

El cofundador de Airbnb, Brian Chesky, comentó en una conferencia la conversación que tuvo con Buffet y con Jeff Bezos durante una comida. El fundador y CEO de Amazon recordaba uno de sus primeros encuentros con el inversor, donde le había preguntado: "¿Si tu tesis para invertir es tan simple, por qué todo el mundo simplemente no te copia? La respuesta de Buffet fue la siguiente: "Porque nadie quiere enriquecerse despacio".

Decir "si" a los 20s y 30s, para luego decir "no"

Lockerbie entrevistó recientemente a David Rubenstein, filántropo y cofundador de la empresa de capital privado Carlyle Group. Rápidamente, comenzó a puntualizar todas aquellas cosas que no hace, cuando se le preguntó por su éxito: no bebe, no juega a golf, no hace maratones en Netflix. Asegura que evita todo aquello que cree que le resta tiempo.

Por su parte el multimillonario empresario, autor y rapero Jesse Itzler también resalta la importancia de saber decir que no. El dueño de los Atlanta Hawks de la NBA explicó en el podcast que: "Tus veintes y tus treintas son un gran momento para decir que sí. Quieres hacer contactos, exponerte y construir", comenta.

Sin embargo, añade que: "Pero a partir de tus cuarenta y muchos ya empieza el mejor momento para decir que no, y tomar así el control de tu propio tiempo". Itzler añade que una negativa no significa salirse del juego, pudiendo suavizarse la respuesta con una gran acción, por ejemplo, pagando la cuenta.