El PP Teruel presenta 22 enmiendas por valor de 91 millones a los PGE 2023

Impulsar las infraestructuras, las ayudas al funcionamiento de las empresas y la lucha contra la despoblación centran gran parte de las propuestas del Partido Popular.

En total, son 22 enmiendas por un monto económico de 91 millones de euros las que ha presentado el PP Teruel a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Destaca una disposición adicional para que la aplicación a las ayudas al funcionamiento sea en porcentajes mayores a los planteados por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. En relación a estas ayudas, se pide el aprovechamiento máximo de acuerdo a lo que permite la Unión Europea y también que se centren en las tres provincias, se extiendan a todos los gastos de funcionamiento y que se hagan efectivas desde el 1 de enero de 2022.

El popular Alberto Herrero ha justificado la presentación de estas enmiendas porque el proyecto de Presupuestos Generales del Estado "no es acorde a lo que necesita la provincia", además de valorar negativamente que, "en una situación boyante en cuanto al dinero con el que dispone el Gobierno por los fondos europeos y por el exceso de la recaudación", el hecho cierto es que "no se ajustan a la realidad". "Son indignos y muy malos para la provincia", ha añadido.

Herrero ha matizado que el Partido Popular de Teruel ha presentado enmiendas que sirven para equiparar el presupuesto con el de 2018. "Estamos en 2023 y el PSOE todavía está desarrollando nuestras propuestas de 2018", ha incidido a la vez que se ha preguntado "qué ha hecho Pedro Sánchez y su gobierno durante estos cinco años para mejorar la provincia".

El también popular Manuel Blasco ha sido igualmente muy crítico con el proyecto de presupuestos conocido hace escasas semanas, que a su juicio "merecen una enmienda a la totalidad". En este sentido, ha explicado que "después de 5 años de gobierno y teniendo más recursos que nunca, porque recaudan más que nunca y reciben fondos europeos, la provincia de Teruel no ve reflejada ninguna mejora en las cuentas de 2023", ha precisado.

Blasco ha incidido en cuatro razones: "no hay ningún impulso a las infraestructuras de la provincia, no modifican los criterios para la instalación de la Agencia Espacial Española y ponen pegas para que se instale en las zonas despobladas, no hacen nada por la fiscalidad diferenciada con unas ayudas al funcionamiento que llegan a un escaso 1% y han obtenido un fracaso absoluto en la lucha contra la despoblación, tres años después de que presentaran las medidas contra ese problema".

Unos motivos por los que el representante del PP turolense en la Cámara Alta ha criticado que "pudiendo hacer mucho por la provincia y por las zonas despobladas, no están haciendo nada". Además, ha reclamado "explicaciones" a los partidos que forman el gobierno y a los que le apoyan para que detallen "por qué no hay ninguna noticia favorable a Teruel en los Presupuestos Generales del Estado".

Las 22 enmiendas

Las enmiendas del PP Teruel, partido que ha mostrado escasas esperanzas de que sean votadas favorablemente por las formaciones que sustentan al Gobierno, incluyen por ejemplo dos millones de euros para la variante de Utrillas, dos millones para la piscina climatizada de Alcañiz, dos millones para la variante de La Mata de Los Olmos, un millón para el Plan de Dinamización del Turismo Interior en la provincia de Teruel, tres millones para la Autovía A-68 (El Regallo-Alcañiz), tres millones para la Autovía A-68 (Alcañiz-Las Ventas de Valdealgorfa) y 300.000 euros para la rehabilitación de la Iglesia Parroquial de Santa María La Mayor (La Fresneda).

Asimismo, se contemplan el Corredor Alta Velocidad Cantábrico-Mediterráneo (SaguntoTeruel-Zaragoza) con 36 millones de euros; el Bypass Teruel del Corredor Cantábrico-Mediterráneo con 400.000 euros, la Autovía A-40 (Cuenca-Teruel) con 25 millones de euros, la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Utrillas con 1,5 millones de euros, la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Calanda con 1,5 millones de euros, el desdoblamiento de la Nacional 420 (tramo Alcañiz-Reus) con 1,5 millones de euros y la rehabilitación de la Iglesia de Santiago el Mayor (Montalbán) con 1,8 millones de euros.

Finalmente, las enmiendas se centran en la rehabilitación de la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves (Miravete de la Sierra) con 900.000 euros; la rehabilitación del Convenio del Desierto (Calanda) con dos millones de euros; la adecuación y remodelación de la Iglesia del Carmen (Alcañiz) con 1,5 millones de euros; la rehabilitación del castillo de Calanda con 600.000 euros, la variante de Calanda con dos millones de euros, la rehabilitación del acueducto Albarracín-Gea-Cella con un millón de euros y los regadíos del Bajo Aragón con dos millones de euros.