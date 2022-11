El PNV rebate al Gobierno: "Los Next Generation no llegan, falta un plan, pónganse las pilas"

El PNV reprochó ayer al Gobierno de Pedro Sánchez la lenta ejecución de los fondos Next Generation. En opinión del Partido Nacionalista Vasco, algo no se está haciendo bien, los recursos no llegan, y hasta hay empresas que van a renunciar a las ayudas dada la rigidez de las condiciones y los errores de diseño.

Razones –argumentó el portavoz de la formación jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban–, por las que el Ejecutivo debe hacer propósito de enmienda y entender que falta un plan y por tanto, debe "ponerse las pilas antes el próximo desembolso de dinero", 6.000 millones de euros que corresponderían al tercer pago, en diciembre.

En su primera intervención en la sesión de control parlamentaria, el presidente del Gobierno adujo la novedad de un instrumento como son los fondos Next Generation, "distinto, y que supone un desafío".

No en vano, el jefe del Ejecutivo indicó que España es el único país de los Estados miembros que ha recibido el segundo desembolso de dinero, 31.000 millones de euros, el 45% por ciento del total de las subvenciones.

En su afán por destacar los aspectos positivos de estas ayudas europeas, que no son ni fondos de cohesión ni estructurales, añadió que España cumple con los hitos y los objetivos, no sin recordarle al PNV, que su voto en contra de las enmiendas a la totalidad ha sido determinante para que los Presupuestos Generales del Estado sigan su camino.

El PNV mantiene que si los Next Generation no se ejecutan bien, no tendrán su efecto en el PIB

Pero este razonamiento no impidió a Aitor Esteban señalar que si los Next Generation no se ejecutan bien, no tendrán su efecto sobre el crecimiento económico del PIB, luego, los datos macroeconómicos no van a cuadrar.

Y es que –insistió–, solo hay reconocidos el 45% de los fondos, que no ejecutados, y "los recursos no llegan, o llegan lentamente". Y de los Pertes, solo hay cinco, con un porcentaje mínimo de adjudicación. Además, subrayó "errores de diseño" que provocan que las empresas renuncien, o incluso ni siquiera puedan concursar. Como ejemplo, Esteban destacó la seguridad para las carreteras de gran capacidad, que alcanza a las carreteras del Estado, pero ha dejado fuera a 2,5 millones de ciudadanos vascos.

