Los 'emprendedores del metaverso' que buscan beneficios a pesar de las grandes pérdidas de Meta

Hace un año, Mark Zuckerberg hizo una gran apuesta por el metaverso, a la vez que anunciaba el cambio de nombre de su compañía Facebook, que pasaría a denominarse Meta. Sin embargo, dicho movimiento desembocó en pérdidas de miles de millones de dólares para la compañía. Por su parte, los 'emprendedores del metaverso', que acudieron en manada a este mundo virtual para hacer dinero, podrían estar entrando en pánico. Algunos, sin embargo, permanecen impertérritos.

El cómico profesional Aaron Sorrels, que abrió un club virtual de comedia en la plataforma del metaverso insignia de la compañía de Zuckerberg, Horizon Worlds, cuenta que: "Ha sido una experiencia increíblemente positiva, y una de las mejores en mi vida".

Pero en el último informe trimestral, se ha mostrado que la división de la compañía ha perdido 9.400 millones en lo que va de año. El propio magnate ha comentado que espera seguir sufriendo ciertas pérdidas mientras sigue construyendo el metaverso, incluso a pesar de que las preocupaciones de los inversores puedan aumentar las trabas al progreso.

Horizon Worlds

Horizon Worlds ha sufrido a la hora de atraer y mantener usuarios, de manera documentada. De acuerdo con The Wall Street Journal, actualmente cuenta con menos de 200.000 usuarios activos, lejos de la meta de la compañía de alcanzar a 500.000 clientes.

Así, y tras tres trimestres consecutivos de caídas en sus beneficios, Meta ha sufrido un colapso que la ha hecho salirse del selecto grupo de 20 mayores compañías de Estados Unidos por valoración. Sin embargo, estos números no han impedido que siga habiendo creadores que acojan el proyecto de Zuckerberg con entusiasmo.

Un "buen compromiso" y fe en Zuckerberg

El cómico indica que, a pesar de que Horizon Worlds no cuente con millones de usuarios, una corriente firme de personas visita su Club de Comedia Soapstone, en el que tanto profesionales como aficionados de la comedia realizan sus actuaciones de manera diaria. Solo en la última semana completa del club, Sorrels comenta que su proyecto acogió a un total de 15.000 usuarios, que permanecían una media de 20 minutos en el establecimiento.

"Ese es un auténtico compromiso e involucración en el club", comenta. "Y luego es incluso más importante que la gente con la que hablo está comprometiéndose a fondo con lo que hace".

Por su parte, los miembros de la audiencia utilizan las herramientas de monetización de Meta, recientemente añadidas, así como lo que Sorrels llama "créditos por aplauso", que apoyan a los artistas. La gente también tiene la opción de pagar 9,99 dólares para que su nombre de usuario quede registrado permanentemente en el "muro de seguidores" virtual de Soapstone.

El negocio del metaverso

Sorrels comparte las ganancias de cualquier compra en la aplicación con Meta, que pueden llegar a casi una reducción del 50% de esas ventas. Además, el Soapstone no es la principal fuente de ingresos del cómico, pues este compagina su negocio virtual con espectáculos de comedia en la vida real, bajo el apodo de "El alcohólico sin empleo".

Esto no quiere decir que Sorrels no gane dinero con este mundo virtual. El mismo no ha revelado las cifras exactas, pero puntualiza que sus gastos mínimos suelen incluir el pago a un desarrollador que le ayude a construir su propia experiencia virtual. "Ha habido... una increíble cantidad de inversión personal con el tiempo", dice.

Sorrels dice que su compromiso se debe al propio Zuckerberg. La visión del multimillonario sobre los mundos virtuales, junto con los 10.000 millones que ha invertido en el desarrollo de su metaverso durante el último año, fue algo que le impresionó. "Una compañía de tal magnitud no actúa así tan solo porque piense que va a ser algo. Lo hace porque sabe con certeza que va a ser algo".

Ganarse la vida enteramente en el metaverso

Algunas personas ya se ganan la vida completamente en el metaverso. Por ejemplo, el creador de metaverso Alexis Dimas se unió a Horizon Worlds hace dos años. Asegura que aprendió él solo a crear "mundos virtuales" utilizando las herramientas de desarrollador de la compañía. Este no es un desarrollador de software de profesión, pero afirma haber publicado más de 25 mundos distintos en la plataforma de Meta: desde una competición de canto con estilo de karaoke, hasta un mundo en el que los avatares virtuales caminan por un puente en la cordillera del Himalaya, llamado "Skybridge".

Cada uno de estos mundos incluye compras dentro de la aplicación, que van tanto para Dimas como para Meta. Este creador de contenido también se publicita como consultor a sueldo para otros desarrolladores de Horizon Worlds. Ese dinero es suficiente para convertirse en su "principal fuente de ingresos". Aunque Dimas no ha aportado cifras exactas, sí asegura que los beneficios son suficientes para cubrir el alquiler y las facturas convencionales de cada mes.

Sin embargo, Dimas comenta que entiende algunas críticas a Horizon Worlds, sobre todo aquellas que dicen que los gráficos de dibujos animados se ven como inferiores a los de otras plataformas virtuales. "El hecho de que los avatares no tengan piernas arruina de alguna manera una parte de la experiencia". Esto no hace que pierda su optimismo, y cree que Meta seguirá mejorando la experiencia y atrayendo a nuevos usuarios.

"Aprecio vuestra paciencia"

En la videoconferiencia sobre ingresos del miércoles pasado, el propio Zuckerberg le dijo a sus inversores que Meta podría soportar sus problemas actuales, y que sus esfuerzos económicos en el metaverso darán finalmente sus frutos. "Estamos efectuando gastos porque creemos que ofrecerán mayores rentabilidades con el tiempo", explicó. "Aprecio vuestra paciencia, y pienso que aquellos que son pacientes e inviertes con nosotros serán recompensados".

Así, los comentarios positivos del magnate, de Sorrels y de Dimas pueden hacer que se unan más usuarios, lo que les ayudaría a ganar más dinero. El último explica que ve el hecho de crear mundos en la plataforma de Meta como su carrera profesional a tiempo completo. Sorrels, por su parte, se está asociando con Comedia DryBar para traer a su negocio a una serie de cómicos profesionales.

Sorrels afirma que tiene expectativas de que esos shows virtuales "lleguen lejos y a mucha gente", atrayendo a una audiencia completamente nueva a su establecimiento virtual y al conjunto del metaverso. "Los primeros innovadores están encontrando maneras de crear esta economía del metaverso. Y eso se está estableciendo, creo que vamos a ver a mucha más gente acudiendo. Y será una cosa que se auto perpetúe".