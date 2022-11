Los premios 'Accenture Digital Talent' amplían el plazo hasta el 15 de noviembre

La séptima edición de los Premios Digital Talent, organizados conjuntamente por Accenture y elEconomista, ha ampliado el plazo de admisión de candidaturas hasta el próximo 15 de noviembre. El galardón empresarial tiene como objetivo identificar, valorar y reconocer a aquellas empresas que lideran la transformación digital con iniciativas relacionadas con sus personas.

La gala de los Premios Digital Talent se celebrará en febrero de 2023, con un evento al que asistirán los líderes más relevantes del entorno empresarial español, los representantes de las áreas de digital y de personas de las empresas, así como los finalistas y miembros del jurado, encargados de fallar la séptima edición de los premios.

Los premios constan de cuatro categorías: Organizations, Experiences, Futures y Digital social lead.

La primera, Organizations, englobará proyectos relacionados con grandes iniciativas para acelerar la transformación y adopción digital en las compañías que, por su magnitud o complejidad, plantean un gran reto de gestión del cambio porque suponen un impacto significativo en el día a día de las personas.

En las candidaturas de esta categoría se valorará tanto el esfuerzo de movilización y la creatividad de los planteamientos de transformación, como el propio uso de la tecnología y los datos como aceleradores.

En la categoría Experiences, se valorarán las relacionadas con la gestión del empleado de una forma más digital o que se centran en ofrecer una experiencia nueva a las personas de una organización. En esta categoría participan los proyectos que buscan mejorar la propuesta de valor al empleado, "dando voz" al empleado y transformando la forma de trabajar o aprender.

Futures premiará los ejercicios más visionarios enfocados en el futuro de la compañía: transformación de las formas de trabajo, cambios culturales o de paradigmas de gestión, impulso de nuevos ámbitos estratégicos de la Gestión de Personas (Inclusión y Diversidad, Sostenibilidad, etc.), desarrollo del talento del futuro o gestión inteligente de personas basada en datos.

Por último, la categoría Digital Social Lead dará visibilidad a los 'evangelistas digitales' que utilizan las nuevas tecnologías para mejorar el mundo a través de proyectos con un importante impacto social inclusivo.

El factor humano

"Estos premios reconocen la visión, la creatividad y la ambición de transformar los negocios desde sus personas y se han consolidado como un referente no sólo en el ámbito natural de las direcciones de RRHH, sino de las direcciones de transformación en general. Después de todo, la transformación no se concibe sin el talento, la cultura y la nueva forma de trabajar que lo hacen posible; aislar el factor humano de un cambio organizativo no tiene sentido, de ahí que estos premios entiendan la transformación de personas como parte de un esfuerzo coral de transformación sistémica", asegura Luis Díaz, Managing Director responsable de Talento y Organización de Accenture.

"Los responsables de Personas nunca hemos tenido un reto tan complejo ni tan apasionante. Por un lado, tenemos la disrupción de los ecosistemas tecnológicos (el cambio de paradigma de moverse a la nube, la automatización y el smart everything que están introduciendo la inteligencia artificial y el big data, el salto cuántico que suponen Blockchain, el 5G o el propio quantum computing, las nuevas vulnerabilidades en el ámbito de la ciberseguridad, etc.) que van por delante de la capacidad de asimilación de las organizaciones, ralentizando el retorno de la inversión tecnológica y poniendo a las personas en el camino crítico del cambio. Por si esto fuera poco, a ello se une un comportamiento inédito de los trabajadores, especialmente en los entornos de 'lo nuevo', evidenciado por una nueva sensibilidad y nuevas motivaciones que derivan en un 'desapego' emocional evidente hacia los modelos de producción más tradicionales y que estamos viendo en nuevas realidades sociológicas como la denominada 'gran renuncia', que lleva a las personas a buscar entornos de trabajo más alineados con su visión del mundo y que exige repensar el propósito y la experiencia de trabajo y de desarrollo que ofrecemos y 'vender' proyecto a los perfiles más disputados (cualificados y no) para ganar la guerra por el talento".

Díaz habla de un punto de inflexión en la gestión de los recursos humanos que apunta a un futuro mucho más tecnológico en el que, lógicamente, se debe acelerar la competencia digital, pero desde planteamientos humanistas que desarrollen el ingenio, la innovación, el carácter emprendedor, la inquietud por el aprendizaje continuo y la empatía en la gestión de personas. "Ante este reto inédito de atracción y vinculación de talento no podemos responder con tibiezas. Las empresas que reconocen que la rotación digital de su negocio pasa por la rotación digital de sus personas, de sus modelos de trabajo y de gestión, de su organización y de su cultura ya se están preparando para el nuevo escenario que ofrecen las grandes transformaciones tecnológicas, y algunas lo están haciendo con la ambición, el sentido de urgencia y la creatividad que demanda este contexto de cambio. Estas son las organizaciones que queremos reconocer con los Premios Digital Talent de Accenture, para los cuales hemos recibido más de 400 candidaturas desde su lanzamiento", añade. Cada organización podrá presentar hasta dos experiencias, que hayan sido lanzadas en los últimos 24 meses, a través de la página web www.accenture.es/DigitalTalent

El jurado pluridisciplinar e independiente encargado de elegir a los ganadores de la séptima edición de los Premios Digital Talent está formado por: