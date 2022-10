Yolanda Díaz destaca que Extremadura debe apostar por el desarrollo sostenible y por la puesta en valor del sector primario

Sin macrovertedero y sin mina, ese debe ser el futuro de Extremadura, según destacó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una apuesta que ponga en valor al sector primario.

Yolanda Díaz ha participado en Sierra de Fuentes (Cáceres) en un encuentro de su proyecto Sumar, donde destacó que piensa "que no podemos caminar hacia esos modelos productivos", ha subrayado, al tiempo que ha valorado el "aprendizaje de que la ciudadanía, cuando tiene razones y se organiza, avanza en sus derechos", en alusión a las protestas de los vecinos de la comarca que se oponían a este proyecto de creación del macrovertedero en Salvatierra de los Barros.

Sobre la mina de litio en Cáceres que se quiere construir en la Sierra de la Mosca cacereña, a escasos kilómetros de donde se encontraba, ha insistido en que el modelo de desarrollo de una CCAA debe pasar por proyectos que respeten el medioambiente, que sean combinables con la salud pública y que "no sean solo extractivos porque lo que hacen después es deteriorar territorios que luego abandonan y no son compensados en las comunidades en las que se insertan".

De Extremadura destacó que ha sido "una de las Comunidades Autónomas más abandonadas de nuestro país", por lo que hay venido, destacó a escuchar y conocer los problemas de la región para conformar un futuro proyecto político.

En la visita a la Quesería Artesana Carrasco de Sierra de Fuentes ha estado acompaña con la eurodiputada de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, y la secretaria regional de la formación en Extremadura, Irene de Miguel.

Empleo creado en Extremadura

Díaz señaló que la reforma laboral ha creado en Extremadura 33.000 empleos y destacó que en la región desde 2019 el empleo ha subido un 8.9%, más que la media nacional, "La subida del salario mínimo interprofesional, que tantas veces se me había cuestionado desde Extremadura porque iba a destruir empleo, no solo no lo ha destruido, sino que lo ha creado", ha sentenciado.

En este sentido, ha insistido en que la reforma laboral y las medidas de apoyo a la economía que lleva a cabo el Gobierno de coalición ha "salvado" ya a 550.000 empresas y 3,6 millones de trabajadores. "Los trabajadores tienen que saber que, si es menester, los vamos a salvar", ha incidido, al tiempo que ha recalcado que el Ejecutivo central "se ocupa" de los problemas de los españoles y de buscar soluciones.