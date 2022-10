¿Por qué una CEO asegura que no existe algo como un "camino equivocado" en el trabajo?

En algún momento, podrías verte sufriendo por la necesidad de tomar una importante decisión en tu vida profesional. La directora ejecutiva de la empresa de servicios norteamericana OpenTable, Debby Soo, asegura sentirse identificada con esto: ¿Tengo el trabajo equivocado? ¿Me estoy uniendo a una compañía inadecuada? ¿Se derrumbarán mis planes de vida si me equivoco? Son algunas de las mayores dudas que aparecen ante estas situaciones.

"Yo tenía un montón de ansiedad y de estrés con respecto a cómo sería mi camino", admite Soo. "Estaba criticando mis propias decisiones en cada punto de inflexión de mi trayectoria".

Debby Soo consolidó su puesto de directora ejecutiva tras trabajar durante más de una década en la compañía de viajes estadounidense Kayak. Ambas empresas forman parte del vasto portafolio de servicios que ofrece el actual conglomerado de compañías de reservas. Soo afirma que nunca habría conseguido entrar en Kayak de no ser por un trabajo temprano, del que pensaba que se arrepentiría.

Dar una oportunidad a las cosas

Cuando Soo estaba a medio camino entre los 20 y 30 años (2007), se unió al equipo de colaboración estratégica de Google para trabajar en la herramienta de compras del gigante tecnológico. Luego de su llegada, su director le comunicó que pasaría a trabajar en Google Maps de inmediato, un proyecto que para ella era "bastante mundano, y nada atractivo desde cualquier perspectiva".

En los meses siguientes, ella dice que se encontraba cuestionando constantemente su decisión de unirse a Google. Sin embargo, la misma dice que la experiencia terminó siendo un 'home run', pues aprendió a llevar acabo desarrollo de negocio, negociaciones y contratos, y a trabajar con desarrolladores para crear un producto que utilizan más de mil millones de personas cada mes.

Esas habilidades ayudaron a Soo a aterrizar exitosamente en OpenTable, tal y como ella explica. Su moraleja es la siguiente: Tanto si te gusta como si odias tu trabajo, inevitablemente aprenderás de este. Lo que en un principio parece una mala decisión podría situarte en un buen camino profesional que nunca habrías anticipado.

Confianza y trabajo duro

"Todas tus experiencias son añadiduras a ese destino final en tu vida profesional, que sea cual sea terminará convirtiéndose en el adecuado para ti". Acto seguido, Debby Soo comparte tres consejos que, según ella, sirve tanto para un recién licenciado como para alguien que lleva 20 años siendo parte de la población activa:

-Si no te gusta tu trabajo, puede que te cueste esforzarte, pero es el realizar bien tus funciones lo que facilitará que te llegue otra oportunidad. Obtendrás nuevas habilidades, demostrarás que mereces un ascenso y ganarás la experiencia necesaria para realizar otro empleo que desees. Soo asegura que esto sucede incluso si estás "atrapado" en una industria que no disfrutas, o en la que nunca quisiste participar".

-Ten una mente abierta, recordando que siempre habrá algo positivo incluso al trabajar en algo que no te guste, y eso es la experiencia. En el mejor escenario, finalmente amarás lo que al principio no te gustaba. En el peor, aprenderás qué es aquello que no te interesa, o cómo lidiar con personas o con un ambiente laboral complicados.

-No te estreses demasiado, pues puede que evites una nueva oportunidad solo porque no parezca acercarte a aquel trabajo soñado. Y esta no es una actitud correcta. Los trabajos no conforman líneas rectas y directas hacia tu posición ideal, y todos los "giros y pasos atrás" te ayudarán a definir mejor la perspectiva sobre el trabajo ideal. "Tu vida y tu trayectoria no se acabarán solamente por una decisión sobre qué empleo escoger", sentencia la directora ejecutiva de OpenTable.