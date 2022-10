El PP Teruel califica de "nefastos" los Presupuestos Generales del Estado

Los populares señalan que nunca Teruel había salido "tan mal parada en los PGE", ya que la inversión es menor y ni siquiera se mantienen las planificaciones de los ministerios.

Tanto el presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, como los representantes nacionales en el Congreso de los Diputados y el Senado, Alberto Herrero, Manuel Blasco y Carmen Pobo, han coincidido en calificar el proyecto de presupuestos como "absolutamente nefastos" para la provincia turolense.

Juste ha explicado que "con el PSOE solo se predica y nunca se da trigo", además de lamentar los "incumplimientos y mentiras" de la formación con la provincia. "Con unos presupuestos expansivos, los mayores en la historia, a Teruel no llega nada y ni siquiera se mantienen las planificaciones de los ministerios", ha añadido.

Según ha concretado, "desde que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunió con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, han aparecido declaraciones suyas advirtiendo que las ayudas al funcionamiento no se van a aplicar inmediatamente porque las están estudiando, han presentado las bases para la Agencia Espacial Española que hace casi imposible que llegue a Teruel y presentan unos presupuestos que son muy perjudiciales para la provincia".

Son motivos por los que desde las filas del PP han mostrado su "rechazo absoluto" a estas cuentas, además de anunciar que presentarán enmiendas para intentar paliar los efectos que tendrían en la provincia.

A su vez, los populares han hecho un llamamiento a los representantes socialistas para que modifiquen el presupuesto porque "¿para qué tenemos una secretaria de Reto Demográfico en el PSOE nacional? ¿Para qué un presidente del Gobierno de Aragón socialista? ¿En qué les está sirviendo a la provincia? ¿Cuántas veces más van a venir a proponer y pregonar lo que luego no cumplen?".

Impuestos y ejecución

Según explican desde el PP Teruel, a los muchos problemas que generan estos presupuestos para la provincia de Teruel se añade el hecho de que están fundamentados en unas previsiones alejadas de la realidad. Recientemente, el Banco de España redujo las previsiones gubernamentales del crecimiento económico previsto al 1,4%, frente al 2,1% que apuntan desde el Ejecutivo nacional en sus cuentas para el próximo ejercicio.

Alberto Herrero, que también ha lamentado el "hachazo impositivo" que recoge el proyecto de presupuestos de 2022, lo que "restará competitividad a nuestras empresas. Si a ello le sumamos que las ayudas al funcionamiento no van a llegar en el corto plazo, estamos hablando de una situación muy grave que se va a acentuar en nuestra provincia".

Además, ha agregado que "con los mayores presupuestos de la historia de España, no entendemos que la provincia de Teruel reciba también la menor inversión cuando, por ejemplo, las formaciones independentistas que apoyan al Gobierno han obtenido un trato completamente diferente para sus territorios".

El PP Teruel también ha alertado del coste que el Gobierno "socialcomunista" está teniendo en la economía de los ciudadanos. Según los datos del déficit generado en los últimos ejercicios, a los que ha hecho alusión Herrero, el paso de este Ejecutivo va a suponer 17.000 euros por cada turolense que actualmente se encuentre trabajando. "Las cifras hablan por sí solas", ha manifestado.

También se ha referido a la ejecución. En este sentido, ha incidido en que en los Presupuestos del 2021 se ha desarrollado únicamente el 30% de los proyectos. "La realidad que nos encontramos es que en infraestructuras tan fundamentales como la A68, A40 y A25 no se ha hecho nada y en la Nacional 330 se ha avanzado muy poco".

Una situación análoga ha apuntado igualmente en relación a los fondos europeos, de los que solo se han llevado a cabo el 45% del año 2021 y se prevé un 20% para el próximo año. "Cifras paupérrimas a las que hay que añadir que solo ocho empresas turolenses se han beneficiado de estos fondos hasta la fecha".

Mal parada

El senador turolense, Manuel Blasco, ha lamentado que "nunca Teruel había salido tan mal parada en los Presupuestos Generales del Estado. Cuando más dinero disponemos es cuando peor tratamos a nuestra provincia y eso queremos denunciar; no hay ninguna inversión nueva".

En concreto, ha aludido a que España no había recibido nunca una cantidad de fondos comunitarios del volumen de estos últimos años con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total, la cifra asciende a 140.000 millones de euros que pueden destinar a materias de especial importancia para territorios despoblados como Teruel.

Blasco ha hecho hincapié también a las carencias que recoge el proyecto de cuentas para el 2022. "No hay nada referente a las ayudas al 20%, no aparece ningún tramo nuevo que no sean los que dejó programados el Partido Popular, ya no hablan de banda ancha y del Convenio de Transición Justa solo sabemos que demolieron muy rápido la Central".

Muy crítico se ha mostrado igualmente con la tardanza en aplicar las ayudas al funcionamiento del 20%. Una posibilidad que autorizó la Unión Europea y que todavía no tiene un calendario definido para su puesta en marcha a pesar del esfuerzo del Partido Popular por conseguirlo a través de diferentes iniciativas. Con ello, ha denunciado, "queda claro que el Gobierno de España desprecia estas ayudas que las autoridades comunitarias apoyan".