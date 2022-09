Los Premios Digital Talent recuerdan que es el momento de romper moldes y reinventar la gestión del talento

"Tras un par de años de absoluta excepcionalidad en las organizaciones y en las vidas de todos, emergemos en un nuevo escenario con retos inéditos. Entre ellos, una guerra sin cuartel por el talento como no habíamos vivido antes, que refrenda más si cabe, al factor humano como activo estratégico y como la clave de la sostenibilidad de la mayoría de las organizaciones y que precisa una concepción del talento diferente, paradigmas de gestión más humanistas y una nueva sensibilidad para dotar de un nuevo propósito, nuevas oportunidades y experiencias al talento de nueva generación. Por un lado, las nuevas tecnologías y el big data están transformando radicalmente el trabajo tal como lo conocemos, a un ritmo que demanda una agilidad para la que muchas empresas no están preparadas. Por otro, fenómenos globales como el great resignation nos recuerdan que lo que hacíamos hasta ahora en gestión de personas ya no garantiza tener el mejor talento (de hecho, hasta puede ser contraproducente y alienar a los mejores trabajadores). Lo que parece claro es que es el momento de invertir en personas de manera decidida, creativa y con una mentalidad mucho más emprendedora para romper moldes y reinventar la gestión del talento. Y hacerlo en un momento de gran incertidumbre económica que, inevitablemente, demandará mirar con lupa los costes. Por eso, toca reconocer a las organizaciones más audaces en sus planteamientos de transformación, a las que cuiden más la experiencia de sus empleados para atraer y retener el talento más inquieto, a las que se atrevan a desafiar las convenciones en términos de talento, organización y cultura". Con estas palabras, Luis Díaz, Managing Director de Talento y Organización de Accenture, resume qué es lo que se premiará en la séptima edición de los Premios Digital Talent que organizan Accenture y elEconomista, en colaboración con ORH.

Este galardón, al que diversas personalidades del mundo de la transformación digital se refieren como "los Oscars de los recursos humanos en España", busca identificar, valorar y galardonar a aquellas empresas que lideran la transformación digital con iniciativas relacionadas con sus personas, y al que puede optar cualquier empresa o institución que haya realizado un proyecto relacionado con la transformación digital en clave de personas.

"Muchas empresas coincidirán en los qués ; nuevos modelos de trabajo que se apalancan en las últimas tecnologías para mejorar la eficiencia y experiencia de trabajo, modelos de gestión inteligentes basados en datos, transformaciones ágiles, etc.). Pero lo diferencial reside en los cómos y en esto un uso creativo, incluso disruptivo, de las tecnologías inteligentes (del cloud, de la inteligencia artificial, del metaverso, de blockchain, etc.) junto a una concepción más humana de la experiencia de trabajo o un propósito decidido de ser más respetuosos con el planeta y mejorar la vida de las personas van a ser los factores diferenciales que el jurado tendrá en cuenta a la hora de otorgar los diferentes premios", señala Luis Díaz.

A este respecto, el premio consta de cuatro categorías. En primer lugar, Organizations, que reconoce aquellos proyectos relacionados con transformaciones digitales o agile en la compañía, teniendo en cuenta la gestión del cambio y el impacto que han supuesto en el día a día de las personas. En segundo lugar, Experiences, que premia las iniciativas relacionadas con la gestión del empleado de una forma más digital o que se centran en ofrecer nuevas experiencias de transformación.

Por su parte, Futures valora los ejercicios más visionarios enfocados en el futuro de la compañía: transformación de las formas de trabajo, cambios culturales o de paradigmas de gestión, impulso de nuevos ámbitos estratégicos de la gestión de personas (inclusión y diversidad, sostenibilidad...), desarrollo del talento del futuro o gestión inteligente de personas basada en datos. Por último, Digital Social Lead da visibilidad a los evangelistas digitales que utilizan las nuevas tecnologías para mejorar el mundo a través de proyectos con un importante impacto social inclusivo.

La gala de entrega de premios está prevista para febrero de 2023 y las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo 31 de octubre de 2022 a través de la web.

Un cambio acelerado

Sin duda la pandemia ha supuesto un impulso sin precedentes para la digitalización empresarial. Como apunta el Managing Director de Talento y Organización de Accenture, "la digitalización del puesto de trabajo ha tenido un gran protagonismo en los últimos tiempos porque hemos vivido una situación de fuerza mayor que ha acelerado este cambio, pero esta es tan solo una de las muchas piezas del puzle de la gran transformación en el espacio de Personas que se avecina con el tsunami de las tecnologías inteligentes que transformará de manera radical el trabajo tal y como lo conocemos".

Así, según el experto, los trabajos cambiarán a consecuencia de la automatización y se potenciarán gracias a que la tecnología y los datos permitirán hacer el trabajo más rápido, tomar mejores decisiones y, por tanto, tener más impacto. "Anticiparse a este nuevo escenario marcará la diferencia entre cabalgar la ola y ser barridos por ella", remarca Díaz, quien añade que "el Talento ha dejado de ser soft y las empresas que lo hemos entendido así estamos en una liga distinta, en la que utilizamos las nuevas capacidades digitales y el poder de los datos para hacer cosas sorprendentes. Estamos hablando de una revolución que cambiará las organizaciones, pero también tendrá un impacto sistémico en nuestra economía y en nuestra sociedad".

Miembros del jurado