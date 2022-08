Diez estadios europeos para visitar en verano

El verano es época de rutas, viajes y visitas. Con el foco deportivo, es época de grandes eventos o de parones de competición, y también son meses para visitar los recintos deportivos con más historia.

Wembley (Londres, 28,50 euros*)

El renovado estadio de Wembley es uno de los mayores estadios de Europa y, sin duda, un lugar de peregrinaje. La catedral del fútbol se renovó entre 2002 y 2007 y tiene una capacidad de 90.000 espectadores, con una presencia imponente. Previamente, acogió la única final en la que Inglaterra ha sido campeona del mundo, varias finales de la antigua Copa de Europa en la década de 1970, y campeonatos de selecciones como la Eurocopa. *Wembley avisa de posibles cambios en agosto.

Santiago Bernabéu (Madrid, entre 12 y 15 euros)

Un clásico contemporáneo en fase de remodelación y modernización que opta a ser uno de los mayores atractivos del fútbol europeo y global; eso sí, ahora permite únicamente el tour. Ubicado en la arteria principal de la capital de España, el Santiago Bernabéu es el estadio del 14 veces campeón de Europa. Es sinónimo, precisamente, de competición europea y de remontadas: desde la Saeta Rubia, a la Quinta del Buitre, hasta su gloriosa época moderna. Además, en el centro de Madrid se podrá visitar el Museo Legends de historia del fútbol, donde ayer mismo Lothar Matthaus donó que le dio Maradona tras la final del Mundial de México'86.

San Siro (Milán, 30 euros para adultos y 23 euros para niños)

El hogar compartido por los hermanos de Milán. Inter y AC Milan conviven en el también conocido como Giuseppe Meazza. Por su césped han pasado dos Mundiales y una Eurocopa el pasado siglo, cuatro finales de Champions y generaciones de históricas: el Milan de los holandeses o Il Grande Inter de Helenio Herrera.

Old Trafford (Mánchester, 30 euros para adultos y 22 para niños)

El imponente teatro de los sueños no necesita mucha más presentación que su apodo, elegido por la leyenda Sir Bobby Charlton. Es el hogar de los demonios rojos, el Manchester United, el equipo más laureado de la historia del fútbol doméstico en Inglaterra. Inaugurado hace más de 112 años, ha vivido incluso bombardeos en la guerra mundial.

Mestalla (Valencia, entre 9 y 11,50 euros)

Una opción muy económica. Un estadio que está de celebración: será centenario el 20 de mayo de 2023. Peculiar por sus vertiginosas e inclinadas gradas y por estar construido sobre una acequia. En su casi centenario ha vivido debates políticos en la República o inundaciones, como la famosa riada del Turia en 1957, de las que todavía hoy se conservan señas en el túnel de vestuarios.

Anfield (Liverpool, de 12 a 150 euros)

En la ruta británica es imposible olvidarse de Anfield, uno de esos estadios imponentes desde el minuto uno: The Kop, grada principal que anima al Liverpool, entona antes de cada encuentro un himno futbolístico asociado a los reds, el You'll never walk alone. Hogar del equipo británico más laureado en Europa. Su visita ofrece paquetes exclusivos, pero también visitas económicas a partir de 12 euros.

Hampden Park (Glasgow, entre 9,5 y 14,5 euros)

Un estadio histórico del fútbol que cuenta con el museo nacional del fútbol escocés. También vivió los bombardeos de la Luftwaffe alemana en la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, fue el escenario de la vuelta a la competición de Gran Bretaña como selección, ante 130.000 personas. Acogió la quinta final de la historia de la Copa de Europa. Estéticamente conserva la arquitectura histórica del fútbol británico.

Tottenham Stadium (Londres, entre 18 y 28 euros)

Este estadio es el más nuevo de nuestra lista y se inauguró en abril de 2019. Debido a su espectacular apariencia es considerado una nave espacial y la instalación abunda en una multitud de instalaciones. Su construcción costó la increíble cantidad de miles de millones de euros y permite vivir la Tottenham Experience de forma económica.

Olímpico de Múnich (Múnich, 4 euros)

El imponente Olympiastadion München, también en el epicentro de la Segunda Guerra Mundial, fue el escenario del primer mundial de Alemania Federal, frente a sus vecinos holandeses, en 1974. Con la retrospectiva de la invasión nazi, Países Bajos reconquistó este estadio en la Eurocopa de 1988 con su mejor plantilla de la historia, vengando a la Naranja Mecánica de Cruyff. Esta historia por 4 euros, la más barata.

Camp Nou (Barcelona, de 37 a 139 euros)

El feudo del inventor del fútbol moderno, Johan Cruyff, de Diego Armando Maradona, del Dream Team, del Barcelona del sextete y de Leo Messi. Sus enormes gradas y estos anfitriones son un pretexto ideal para cerrar la ruta aunque no es la opción más barata, ni mucho menos.