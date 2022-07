Montero abre la puerta a más impuestos en los próximos meses

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto la puerta este domingo a próximas subidas de impuestos "acompañando la situación del país y de la economía" y se ha situado en la línea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su ataque a "los intereses económicos que no están del lado de la gran mayoría social" y que "están detrás del dictado de la política que practica el PP".

En una entrevista concedida a El País, Montero ha subrayado como logros de su Gobierno la subida de dos puntos en el IRPF a las rentas por encima de los 300.000 euros y a las rentas del capital por encima de 200.000, además del pago mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades. En este aspecto, ha defendido su política fiscal y ha mencionado la posibilidad de que se tomen nuevas medidas tributarias

"Desde el primer día hemos tomado medidas fiscales de forma inteligente y progresiva. Y hemos cumplido con el acuerdo de gobierno. Seguiremos haciéndolo y no descarto que se pueda ir adoptando alguna medida añadida, si no inmediatamente, en los próximos meses. Lo que siempre he dicho es que tenemos que hacerlo acompañando la situación del país y de la economía", ha asegurado.

En este aspecto, además, ha afirmado que hay "muchos empresarios" que dicen en privado "que a ellos les parece bien contribuir más y ayudar a un reparto social de la riqueza", mientras que "muchos de los pequeños empresarios, autónomos, profesionales, trabajadores de clase media, personas vulnerables, se alegran de que se reequilibre la carga fiscal y algunos aporten un poco de su beneficio".

En la entrevista, Montero se explaya en sus críticas al Partido Popular y su gestión económica así como de los plazos electorales, e insta al PSOE a "reconectar con unos ciudadanos que tienen cierto desapego de la política". "Cuando el PP no vota en el Congreso una medida como la reforma laboral, apoyada por sindicatos y empresarios, ¿cuáles son los intereses reales que representa? Porque parece que el PP no se representa ni a sí mismo", ha señalado la ministra.

Por otra parte, ha criticado a Unidas Podemos, el partido con el que gobierna en coalición, por "subrayar diferencias" entre las dos formaciones que componen el Ejecutivo. "Es un error que se subraye lo que nos diferencia, porque en el 99% desarrollamos una agenda que no tiene discusión ni para uno ni para otro", ha subrayado, incidiendo además en la buena relación que mantiene con la vicepresidenta Yolanda Díaz.