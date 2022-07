Montero no descarta modular la revalorización de las pensiones con el IPC y quiere aprobar el techo de gasto para 2023 la próxima semana

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este sábado que aspira a aprobar en el Consejo de Ministros el techo de gasto para el año 2023 "antes de que acabe el mes de julio", es decir, a lo largo de la próxima semana.

Así lo ha apuntado en una entrevista concedida a El Español, donde ha recordado que solo queda un Consejo de Ministros ordinario en ese plazo, el que se celebrará el próximo martes, pero argumenta que "el Gobierno está apurando el conocimiento de los datos económicos" para elaborar el proyecto de ley porque "las previsiones tienen que ser certeras" para elaborarlos. "Vamos a tratar de apurar hasta el último minuto para tener datos reales", ha insistido.

De cumplirse esta pretensión, el techo de gasto se aprobaría en fechas similares al año pasado, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde el 27 de julio. Posteriormente, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) fue aprobado por el Gobierno el 7 de octubre para su tramitación y aprobación en las Cortes.

El nuevo proyecto de PGE intentaría ser el tercero consecutivo que el gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez sacase adelante. Si se trata del último o no de la presente legislatura dependerá de la fecha en la que se convoquen las elecciones generales que tienen que celebrarse antes de que termine 2023.

"Como tenemos suspensión de reglas fiscales no hay que aprobar objetivos de estabilidad, aunque habrá objetivos de referencia. Serán homologables a lo que se planteó en el plan presupuestario, en donde la senda está dibujada. Estamos siendo bastante fieles a lo que en su momento comprometimos con Bruselas y queremos seguir siendo fieles a ese compromiso", explica la ministra.

Montero no ha descartado que en el próximo proyecto de PGE pueda haber figuras fiscales aún no anunciadas, lo que tendrá que negociarse con "el resto de grupos políticos", aunque sí ha confirmado que incluirán aquellas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate del Estado de la Nación de la semana pasada, como los nuevos tributos a los beneficios de la banca y las eléctricas. "Tendremos que actualizar la recaudación para todos los impuestos, sobre todo aquellos que se pusieron en marcha en los últimos años: transacciones financieras, digitales, los vinculados al medio ambiente ", detalla.

Por otra parte, Montero no ha rechazado que se pueda poner sobre la mesa la no revalorización de las pensiones con el IPC, algo que hasta la fecha ha defendido el Gobierno tras haberlo recogido por vía legislativa. En el marco de la negociación en el diálogo social de un posible Pacto de Rentas, la ministra no ha cerrado la puerta a modular la revalorización de las pensiones: "Si la patronal pide esta cuestión la pondríamos encima de la mesa, pero tendríamos que acordarla también con las organizaciones sindicales, que han sido importantísimas para que el Gobierno impulsara una norma sobre pensiones que contó con un gran acuerdo", ha señalado.