Fallece el secretario general de la OPEP, el nigeriano Mohammad Barkindo

El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, el nigeriano Mohammad Sanusi Barkindo, falleció el martes a los 63 años, según ha confirmado hoy el presidente de la Corporación Petrolera de Nigeria (NNPC), Mele Kyari.

"Hemos perdido a nuestro estimado Muhammad Sanusi Barkindo", ha dicho Kyari a través de su cuenta en la red social Twitter. Así, ha detallado que falleció "en torno a las 23.00 horas (hora local) del 5 de julio de 2022", ha apuntado.

We lost our esteemed Dr Muhammad Sanusi Barkindo. He died at about 11pm yesterday 5th July 2022. Certainly a great loss to his immediate family, the NNPC, our country Nigeria, the OPEC and the global energy community. Burial arrangements will be announced shortly.