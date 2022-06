El Eurogrupo abandona su enésimo plan para crear un fondo europeo de garantía de depósitos

La unión bancaria no se da por muerta en Bruselas pero es imposible no admitir que, como mínimo, está durmiendo una larga "siesta". Son de hecho palabras de un alto funcionario comunitario constatando que esta legislatura tampoco será la buena para sacar adelante el plan para crear el fondo europeo de garantía de depósitos (EDIS). Fuentes diplomáticas constatan que no se ha avanzado nada en los últimos meses así que está previsto que este jueves los ministros de Finanzas de la Eurozona reunidos en Luxemburgo ratifiquen el fracaso.

El proyecto de la unión bancaria empezó a caminar en 2012 para evitar que se repitieran casos como el rescate español a la banca. Así que el EDIS, un fondo mutualizado entre todos los países participantes para garantizar hasta 100.000 euros de los depósitos de los ciudadanos en el caso de la quiebra de una entidad de la zona euro, lleva ya una década de retraso y, a corto plazo, no se vislumbran avances.

Último intento fracasado

Y no será porque el presidente del Eurogrupo, Pascal Donohoe, no lo haya intentado. Vista la falta de consenso, el irlandés presentó hace unas semanas una nueva hoja de ruta que establecía dos fases para completar la unión bancaria empezando en 2025. Ni siquiera ha sido posible llegar a un consenso sobre este plan así que fuentes comunitarias descartan que el debate vuelva a abordarse hasta la próxima legislatura, es decir hasta 2024.

De momento, lo único a lo que se comprometerán los ministros es a avanzar en reformas menores como la directiva de resolución de bancos en crisis y la de fondos de garantía de depósitos nacionales. En el debate sobre el EDIS se enfrenta el tradicional eje norte-sur, con Alemania en la oposición del instrumento por reticencias a compartir costes si antes no se sanean las cuentas de los bancos y Italia y España entre aquellos que consideran que un fondo de garantía de depósitos común es indispensable para evitar otra crisis de la deuda.

Las medidas del BCE

Y justamente la deuda es lo que preocupa ahora al Banco Central Europeo (BCE) que se reunió ayer de emergencia para acelerar la creación de un mecanismo que busca evitar escaladas de la deuda pública y, en última instancia, proteger países como España o Italia. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, expondrá ante los ministros los últimos datos y análisis de la institución ante la situación macroeconómica, en un encuentro que llega pocas horas después que el regulador haya anunciado esta última medida. Lagarde será escuchada con "con mucho interés" por los ministros porque los datos que pueda aportar serán de mucha relevancia de cara a sus políticas fiscales, admiten fuentes comunitarias.

El recuerdo de la anterior crisis de la deuda es todavía reciente y el BCE ya ha tomado cartas en el asunto, pero no el Eurogrupo. La necesidad de crear la unión bancaria nació justamente de esa crisis y fuentes comunitarias se resisten a pensar que sea necesario otro shock para terminar lo empezado entonces. Este año, de momento, "hemos estado cerca, pero no lo suficiente", lamentan.