El presidente de Goldman sobre la inflación: "Es el escenario más complejo de mi carrera"

Los ejecutivos de los mayores bancos del mundo allanan el terreno para una recesión a medio plazo. Si este miércoles el CEO de JPMorgan aseguraba que se aproxima un huracán económico, este jueves ha sido el turno de John Waldron, presidente y Chief Operating Officer (COO) del banco de inversión Goldman Sachs. El directivo opina que la economía sufre en este momento un número de shocks "sin precedente" en la historia. Se refiere, entre otros, a la guerra de Ucrania, la escasez de materias primas, la inflación, la subida de tipos de interés, la caída del consumo...

"Este es uno -si no el que más- de los escenarios más complejos y dinámicos que he visto en mi carrera. Obviamente, hemos pasado por muchos ciclos, pero la confluencia del número de shocks que sufre el sistema, para mí, no tiene precedentes", dijo Waldron en una conferencia bancaria.

El miércoles, Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase, hizo una exposición más literaria pero igual de pesimista sobre el futuro cercano. "Ahora mismo, el tiempo es soleado, las cosas van bien. Todo el mundo piensa que la Fed puede manejar esto. Ese huracán está ahí fuera, viniendo hacia nosotros. Solo que no sabemos si es uno pequeño o la supertormenta Sandy".

Un día después, Waldron fue preguntado por su opinión sobre las palabras de Dimon, y dijo que evitaría "utilizar cualquier analogía meteorológica", aunque fue meridianamente claro sobre su visión de la economía con un lenguaje en clave económica. "Se avecina una etapa económica más difícil", dijo el presidente del quinto banco más grande del país. "No hay duda de que estamos ante un entorno más duro en los mercados de capitales".

El número 2 de Goldman lleva desde comienzos de año siendo muy crítico con la Reserva Federal estadounidense, la encargada de establecer la política monetaria para frenar la inflación. En enero, atacó a la institución en una conferencia de inversores y dijo que no confiaba en que el banco central fuese a ser capaz de responder a la subida de precios.

"Tienen la oportunidad de hacerlo [corregir la inflación], pero me preocupa un poco si se pondrán de pie y lo harán. (...) No estoy del todo convencido de que la Fed tenga la voluntad de hacerlo". Dos meses después, a mediados de marzo, la Fed subió los tipos de interés en Estados Unidos hasta el rango del 0,25%-0,5%.

Desde JPMorgan, Dimon también hizo hincapié en la misma idea este miércoles, y llamó al banco central a apresurarse en su respuesta. "La Fed tiene que hacer frente a esto ahora con la subida de tipos y el QT (Quantitative Tightening)".