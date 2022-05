Sánchez compromete 12.000 millones más para Defensa

El presidente del Gobierno hizo este lunes una encendida defensa de la OTAN, y en concreto del aumento del gasto en esta materia, que a su juicio debe acometer España ante las amenazas que se presentan y dado que "la seguridad no está garantizada de forma indefinida". Una cantidad, que pasará del 1% actual del PIB, al 2% de aquí a 2030, es decir, aproximadamente algo más de 12.000 millones de euros.

En su intervención en el acto de conmemoración del 40 aniversario de la OTAN, y ante el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg y el Rey Felipe VI, Pedro Sánchez señaló que es "imprescindible" reforzar las capacidades de disuasión y que estas solo se adquieren con el aumento de la inversión en Defensa. "Somos muy conscientes de ello", mantuvo el jefe del Ejecutivo.

En su opinión, abundó Sánchez, "pertenecer a la OTAN es fundamental para garantizar lo que somos, nuestro modo de vida, nuestra estabilidad y el futuro de las generaciones próximas".

Ya en ese mismo acto, el Rey Felipe VI reclamó a la OTAN que, además de vigilar su flanco oriental y la amenaza de Rusia, preste "cada vez más atención" a su frontera sur, donde hay un auge del terrorismo yihadista que "amenaza directamente nuestras sociedades" y la actuación de otros actores "estatales y no estatales" que lo intentan hacer también "de forma indirecta".

Felipe VI anunció este mensaje durante su discurso de clausura del acto de conmemoración del 40 aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica que se celebró este lunes en Madrid en presencia del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, así como sus antecesores, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los expresidentes españoles Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero -no así Mariano Rajoy- y una parte importante de miembros del Ejecutivo, aunque solo ministros del PSOE.

Otra brecha en el Gobierno

En efecto, ninguno de los miembros del Ejecutivo de Sánchez acudió al acto (la vicepresidenta Yolanda Díaz, y los ministros, Irene Montero, Ione Belarra, y Alberto Garzón), que no deja de ser la antesala de la presidencia de España en la OTAN, a partir del segundo semestre del año. A este respecto, Podemos explicó que no apoya la conmemoración de la entrada de España y la próxima cumbre de la Alianza Atlántica en el país, en coherencia con su posición contraria al envío de armas a la guerra de Ucrania y multiplicar el gasto militar, y cuestiona que este tipo de eventos contribuyan a traer la "tan ansiada paz". A su vez, IU recalcó que el "ADN de su formación" surge a raíz de las movilizaciones contra la entrada de España en OTAN y por tanto, no respalda este tipo de eventos desde la convicción de que la alianza es un "instrumento para la guerra".

Quórum alemán para gastar más

Los líderes alemanes han acordaron un fondo especial de 100.000 millones de euros (107.000 millones de dólares) para el Ejército de Alemania, en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania. El Gobierno de coalición alemán y el grupo conservador de la oposición CDU/CSU concluían así con éxito de las conversaciones después de más de tres horas de negociación en Berlín.

En este sentido, Alemania se compromete a gastar el 2% de su PIB en Defensa.