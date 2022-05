Así es el método más sencillo para ahorrar: solo requiere un paso

Las finanzas personales no son desde luego sinónimo de sencillas. Aunque hablemos de llevas las cuentas de uno mismo o de una familia muchas veces las emergencias y los problemas del día a día hacen imposible planear un sistema de ahorro. Y más, aún, si directamente no nos gusta ponernos un presupuesto o no tenemos tiempo para hacerlo.

Hacer un seguimiento sistemático de los gastos no siempre es fácil si estás ocupado o no estás acostumbrado a complicarte con aplicaciones u hojas de cálculo.

Por eso, la regla del 80/20 puede ser útil para muchas personas. Es sencilla y solo requiere un paso al comienzo de cada mes. Conocida como el 'antipresupuesto' o el presupuesto de "págate a ti mismo primero", es un método presupuestario básico que es más fácil de seguir que otros supuestos modelos.

Cómo funciona la regla del 80/20

Es sencillo, nada más cobrar o recibir tus ingresos más fuertes, el primer 20% de tu sueldo debe destinarse automáticamente a inversiones, ahorros o pago de deudas, empezando por un fondo de emergencia que cubra de tres a seis meses de gastos, según recomiendan los expertos.

De este modo, te pagas a ti mismo primero, reservando dinero para tus objetivos financieros a largo plazo.

El 80% restante se destina a necesidades y deseos, como la comida, el alquiler y el ocio. Lo importante de esta regla es que, pase lo que pase, al menos el 20% de los ingresos se destinen a sus objetivos financieros a largo plazo.

Para no hacerse trampas al solitario, una buena idea es programar transferencias automáticas de la cuenta corriente a una cuenta de ahorro o inversión a comienzo de mes. Es el único paso que requiere esta regla. La mayoría de los bancos te permiten establecer transferencias automáticas en sus aplicaciones o sitios web.