Claves del nuevo equipo de Feijóo: adiós a la era Casado, peso a la economía y a dirigentes con experiencia de Gobierno

Alberto Núñez Feijóo ha presentado este lunes en el Comité Ejecutivo Nacional el equipo que le acompañará de aquí a las elecciones a la Presidencia del Gobierno. El nuevo presidente del Partido Popular ha prescindido en los primeros puestos de los rostros que acompañaron a Pablo Casado, y ha optado por la experiencia de dirigentes en los gobiernos, especialmente autonómicos. Solo para la vicesecretaria económica, Feijóo ha optado por cuatro consejeros de Hacienda y una consejera de Medio Ambiente.

A las puertas de su llegada al Senado esta semana, y de poder confrontar dialécticamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo ha dado a conocer este lunes el organigrama de la estructura de su nuevo equipo al frente de la dirección nacional del PP.

Feijóo ha detallado al Comité Ejecutivo cada una de las patas de su organigrama empezando por el equipo económico, encabezado, como ya se sabía, por Juan Bravo, vicesecretario del área y, también consejero de Hacienda de la Andalucía, siendo, como recordó el dirigente gallego, quien gestiona el mayor presupuesto de todas las CCAA)

En ese ámbito, en el económico, Bravo se apoyará en:

Miguel Corgos (consejero de Hacienda de la Xunta), ahora responsable de Hacienda, Sector Público y Financiación Europea; Luis Marín (consejero de Hacienda de Murcia), y desde este lunes, responsable de la Secretaría General de Reformas e Innovación; Paloma Martín (consejera de Hacienda de Medio Ambiente de Madrid), y desde este lunes, secretaria de Medio Ambiente, Movilidad y Sostenibilidad; Javier Thibault (exdirector general de Empleo), y en este equipo, secretario de Empleo, Pensiones y diálogo Social; José Vicente Marí (exconsejero de Hacienda de Baleares) y desde ahora, secretario de Industria, Turismo, Comercio y Empresa y Economía Circular; y, por último, el senador, José Martínez Antolín, responsable ahora de la secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

"¿Cómo garantizar las pensiones?"

Con este equipo, ha dicho Feijóo, el PP presenta a personas que saben gestionar, que no han venido a mentir a los españoles, que saben que la situación es preocupante y que no han venido a culpar de todo al Gobienro. Vienen -ha remarcado- a aportar alternativas y soluciones, y no a prometer que van a bajar impuestos, porque ya lo están haciendo, como lo ha venido hoy a anunciar Ayuso, o ya lo han avanzado desde Castilla y León y desde Galicia.

Han venido -ha continuado el líder de la oposición, a preguntar qué piensa el Gobierno de la situación que estamos viviendo, quién va a pagar el ajuste de las subidas fiscales, qué es lo que el Gobierno le ha notificado a Bruselas, y qué reformas se van a llevar a cabo para que Europa autorice los siguientes pagos de los fondos europeos, Next Generation. Durante cuánto tiempo -continuó Feijóo señalando- vamos a seguir endeudando a nuestros hijos al ritmo de 200 millones de euros al día; cómo se van a garantizar las pensiones mientras vamos a Davos con un plan económico sin visado de la UE, que no lleva ni un plan realista ni planes cumplidos ni cifras qiue encajen con el crecimiento real, al tiempo que todos los organismos independientes nos están avisando de, demasiada deuda pública, demasiado paro y demasiada incertidumbre en el tema de las pensiones.

No protege el estado de bienestar quien compromete su viabilidad; no cree en la Sanidad quien la debilita y no busca otras fórmulas; no defiende la Educación Pública quien mantiene que es lo mismo aprobar que suspender, remató Feijóo en su discurso económico.

Otras áreas

En el área social de la nueva dirección del PP, y con Carmen Navarro al frente, el Comité Ejecutivo Nacional aprobó los nombramientos de Ana Pastor, Oscar Clavel, Concha Dancausa y Patricia Rodríguez.

Para el área de Politica autonómica y Local, con la dirección de Pedro Rollán, exalcalde de Torrejón de Ardoz, exconsejero de la Comunidad de Madrid y hasta presidente de la institución, trabajarán Antonio Román, Ana Isabel Alós y Engracia Hidalgo.

Esteban González Pons, al frente del área institucional se apoyará en Gabriel Mato, Jaime de los Santos y, Ana Vázquez. El eurodiputado será el encargado de llevar por su parte el área de Justicia y Defensa.

En Política Territorial, bajo la dirección de Miguel Tellado, Génova contará con la ayuda de Ángel González, José Antonio Bermúdez de Castro, Carmen Funez, Sofía Acedo y Antonio Rodríguez.

El Congreso

Feijóo ha tomado la opción de mantener a cada uno de los portavoces del Congreso, Senado y Parlamento Europeo, Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolors Montserrat, respectivamente.

En el caso del Congreso, el Comité Ejecutivo Nacional del PP ha aprobado el nombramiento de Carlos Rojas al frente de la secretaría del Grupo Popular, así como de Guillermo Mariscal como segundo de éste. Además, Jaime Olano será el responsable del área Económica y Tesorero, y Marta González del área de Política Social con, José Antonio Bermúdez de Castro al frente de la Política Institucional, mientras Marga Prohens, Isabel Borrego, Pablo Hispán y Macarena Montesinos desempeñarán otros cargos.

Arenas recuperado para el Senado

Para el Senado, Feijóo ha recuperado a Javier Arenas por debajo de Javier Maroto, junto a Ana Alós, José Antonio Monago, José Manuel Barreiro, Antonio Román y Asier Antón, entre otros dirigentes.