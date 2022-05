El Banco de España se involucrará de forma directa en la lucha antiblanqueo

El Banco de España se refuerza en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. La autoridad competente en este ámbito continúa siendo el Sepblac, pero el organismo liderado por Pablo Hernández de Cos se involucrará de forma más directa: ambas instituciones elaborarán juntas un plan de inspección anual, desarrollarán procedimientos y plazos comunes a adoptar por todos los supervisores e, incluso, fijarán posiciones comunes a defender en foros europeos o internacionales.

La colaboración es de décadas dado que el blanqueo y la financiación del terrorismo son riesgos a los que las entidades están expuestas pudiendo afectar a su solvencia y, por extensión, a la propia estabilidad financiera. Por eso, los organismos han venido coordinando sus actuaciones a través de convenios desde el año 2005, con ediciones revisadas en 2008 y 2013 como ocurre ahora después de que la directiva de Requerimientos de Capital V ponga énfasis en estrechar sus lazos.

En un origen, el Banco de España era más facilitador, asumiendo los costes de personal e, incluso, de la sede del Sepblac, sin intervenir en decisiones de inspección. En el penúltimo convenio sí hay colaboración en este ámbito aunque más informal e inconcreta. Hoy la Unidad de Inteligencia Financiera ya no depende económicamente del supervisor. El Sepblac es el órgano ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBC), insertado en la estructura del Ministerio de Asuntos Económicos.

El último salto de escala para el Banco de España se instrumenta a través del acuerdo firmado en 2021, que desvela el organismo en su última Memoria de Supervisión. No cambian los roles competenciales: el supervisor seguirá enfocado en verificar la robustez y eficiencia de los sistemas de las entidades y de los riesgos a los que puedan estar expuestas. Es decir, revisará la adecuación de las políticas, procedimientos y órganos de cumplimiento normativo de las entidades.

Postura común en foros

El Sepblac, como agencia nacional de inteligencia financiera, se ocupa a su vez de analizar cualquier indicio de blanqueo para producir informes además de identificar patrones, tendencias o tipologías para atajar esa operativa delictiva. Sin embargo, y pese a tener esas atribuciones tan diferentes, no estaban tan concretadas como queda reflejado en el último convenio donde formalizan la actuación conjunta.

Entre las iniciativas donde irán de la mano se comprometen a recoger en un plan anual las entidades que inspeccionarán, el criterio para su selección y hasta el alcance de los trabajos. Ya no podrán realizar inspecciones a una misma entidad de forma separada en el mismo programa anual, de forma que si quieren investigar algo en una entidad deberá ser con planificación conjunta y equipos mixtos.

Ambos organismo se darán traslado mutuo de las valoraciones de riesgo de las entidades, los indicios que observen, los informes de inspección y hasta de las recomendaciones dirigidas a las entidades. Los informes sobre estos trabajos los elevarán al Comité Permanente de la CPBC y se coordinarán, además, para emitir recomendaciones a las asociaciones de las entidades.

Más de 15.500 sujetos obligados a vigilar y reportar operaciones ilícitas

La cruzada contra el blanqueo y la financiación del terrorismo se extiende más allá del Banco de España y el Sepblac. Conforme a los últimos datos del Sepblac, correspondientes a 2019, existían unos 15.500 sujetos obligados a vigilar que en sus operativas no se cuelan operaciones ilícitas: 1.098 entidades financieras y 14.383 no financieras -casinos, loterías, notarios, abogados, auditores, asesores fiscales...-, inmobiliarias, joyeros, empresas de arte, etc. Tienen que reportar transacciones a partir de ciertos umbrales y todo lo que genere sospechas.